



В Волгоград пришла зима – пока только лишь календарная, если верить прогнозу специалистов ЦГМС. В предстоящие дни в областном центре днем будет сохраняться плюсовая температура, а снег, если и выпадет, то только вперемешку с дождем и лишь в северных районах региона.

В ожидании настоящей зимы с сугробами и предновогодним настроением предлагаем сегодня проводить осень. Зарисовки с улиц осеннего Волгограда представил известный фотограф Геннадий Гуляев.





Согласитесь, что есть в осенних видах Волгограда что-то умиротворяющее. Как будто после яркого лета, наполняющего город разноголосием птиц, людей, шумящих на дорогах машин, опускается звенящая тишина. И небо постепенно сливается с горизонтом, теряющим контраст с опадением последней листвы. Да, где-то печальные, но все же завораживающие пейзажи.













В этом году волгоградцам с осенью определенно повезло. Только сейчас большинство горожан начинают доставать теплые вещи. До декабря мы имели возможность наслаждаться красками осени и гулять по любимым улочкам. Такое возможно далеко не в каждом городе необъятной России. Спросите у жителей Магадана – там 40-градусные морозы стоят уже около месяца.









Итак. До Нового года остается всего 30 дней. Постепенно на улицах Волгограда появляются предвестники праздника – украшенные горожанами елки. Одну из таких "красавиц" на днях, к примеру, уже повстречал в центре города Геннадий Гуляев. Зарисовку он назвал «Предновогоднее настроение».

Возвращаясь к прогнозам синоптиков, отметим, что ждать зимы в декабре жителям Волгограда не стоит. До конца месяца в городе на Волге ожидают до +2 градусов в дневное время, пасмурную и преимущественно сухую погоду.













Напомним, если вы хотите заглянуть в прошлое Волгограда и вспомнить, каким он был несколько десятилетий назад, это можно сделать на сайте ИА «Высота 102» – смотрите тематические фотоподборки.

Фото: Геннадий Гуляев