Общество

Это было неплохо: осенний Волгоград-2024 в объективе известного фотографа

Общество 01.12.2024 19:29
0
01.12.2024 19:29


В Волгоград пришла зима – пока только лишь календарная, если верить прогнозу специалистов ЦГМС. В предстоящие дни в областном центре днем будет сохраняться плюсовая температура, а снег, если и выпадет, то только вперемешку с дождем и лишь в северных районах региона. 

В ожидании настоящей зимы с сугробами и предновогодним настроением предлагаем сегодня проводить осень. Зарисовки с улиц осеннего Волгограда представил известный фотограф Геннадий Гуляев.    


Согласитесь, что есть в осенних видах Волгограда что-то умиротворяющее. Как будто после яркого лета, наполняющего город разноголосием птиц, людей, шумящих на дорогах машин, опускается звенящая тишина. И небо постепенно сливается с горизонтом, теряющим контраст с опадением последней листвы. Да, где-то печальные, но все же завораживающие пейзажи. 




В этом году волгоградцам с осенью определенно повезло. Только сейчас большинство горожан начинают доставать теплые вещи. До декабря мы имели возможность наслаждаться красками осени и гулять по любимым улочкам. Такое возможно далеко не в каждом городе необъятной России. Спросите у жителей Магадана – там 40-градусные морозы стоят уже около месяца. 



Итак. До Нового года остается всего 30 дней. Постепенно на улицах Волгограда появляются предвестники праздника – украшенные горожанами елки. Одну из таких "красавиц" на днях, к примеру, уже повстречал в центре города Геннадий Гуляев. Зарисовку он назвал «Предновогоднее настроение». 

Возвращаясь к прогнозам синоптиков, отметим, что ждать зимы в декабре жителям Волгограда не стоит. До конца месяца в городе на Волге ожидают до +2 градусов в дневное время, пасмурную и преимущественно сухую погоду. 




Напомним, если вы хотите заглянуть в прошлое Волгограда и вспомнить, каким он был несколько десятилетий назад, это можно сделать на сайте ИА «Высота 102» – смотрите тематические фотоподборки

Фото: Геннадий Гуляев 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.12.2024 18:15
Общество 01.12.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 17:40
Общество 01.12.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 17:06
Общество 01.12.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 16:09
Общество 01.12.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 15:01
Общество 01.12.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 14:57
Общество 01.12.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 14:22
Общество 01.12.2024 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 13:12
Общество 01.12.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 12:07
Общество 01.12.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 11:18
Общество 01.12.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 10:17
Общество 01.12.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 08:48
Общество 01.12.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 21:07
Общество 30.11.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 18:39
Общество 30.11.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 14:09
Общество 30.11.2024 14:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:02
Путин подписал закон о порядке прохождения автомобилями весогабаритного контроляСмотреть фотографии
20:11
В Госдуме планируют увеличить штрафы за продажу сигарет и вейпов детямСмотреть фотографии
19:29
Это было неплохо: осенний Волгоград-2024 в объективе известного фотографаСмотреть фотографии
18:51
В Волгоградском водохранилище на пятые сутки нашли утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
18:15
«Успехам радуюсь даже больше самих пациентов»: как работает логопед, возвращающий речь взрослым людямСмотреть фотографии
17:44
«Встретимся весной!»: «Ротор» сыграл вничью с «Шинником» в последнем матче года – 1:1Смотреть фотографии
17:40
Под Волгоградом матерям и вдовам передали награды погибших героев СВОСмотреть фотографии
17:06
«Мы верим в добро и чудо»: приют для собак-инвалидов «ДворНяшки» под Волгоградом продолжает сбор на выкуп землиСмотреть фотографии
16:56
Взорвавшаяся «Волга» перебудила жителей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Павлом ДонсковымСмотреть фотографии
15:41
Волгоградка «инвестировала» лжеброкеру 4 млн рублейСмотреть фотографии
15:01
«Выгодные предложения разобрали еще летом»: куда поедут волгоградцы на новогодних каникулахСмотреть фотографии
14:57
«Он был нам как родной»: болельщики несут цветы к портрету Юрия Кушнарёва на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
14:22
Мошенники начали воровать данные россиян с помощью открыток в WhatsApp*Смотреть фотографии
13:56
В России зафиксирован рост заболеваемости опасным видом пневмонииСмотреть фотографии
13:12
«Мне очень жаль»: волгоградка Литвинова прервала голодовку на круизном лайнере Swan HellenicСмотреть фотографии
12:09
Два человека погибли в ДТП у братской могилы защитников СталинградаСмотреть фотографии
12:07
Табу на разговоры о бездетности и прощение долгов новобранцам: новые законы вступают в силу в декабреСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области усилили охрану елок перед праздникамиСмотреть фотографии
10:42
«Ротор» сыграет дома с «Шинником» в последнем матче годаСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом мужчина выстрелил себе в живот при изготовлении оружияСмотреть фотографии
10:17
Новая неделя в Волгоградской области обещает дожди и мокрый снегСмотреть фотографии
09:11
Гандболистка Лада Самойленко покинула «Динамо-Синару»Смотреть фотографии
08:48
В Волгограде четвертые сутки разыскивают подростка с карими глазамиСмотреть фотографии
08:34
«Она нашла нас сама»: в Волгоградской области ослица ушла из дома ради жизни с конямиСмотреть фотографии
21:18
Женский «Спартак» в родном бассейне дважды проиграл «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»Смотреть фотографии
21:07
В России за самовыгул собак заводчиков накажут рублёмСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде пожарные вновь тушили остатки Тракторного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
Шоумен Константин Смирнов станет диктором матча «Ротор — Шинник»Смотреть фотографии
18:39
Эпидемии, войны и НЛО: что известно о жизни знаменитого села, стертого с лица земли из-за полигона Капустин ЯрСмотреть фотографии
 