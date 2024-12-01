В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Павлом Донсковым





В городе Урюпинске Волгоградской области состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Павлом Донсковым, передает V102.RU.

- Погиб 15 июля 2024 года в Донецкой Народной Республике при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Воину было 42 года, - сообщили в администрации Урюпинска.

В мэрии также рассказали, что Павел Донсков заключил контракт в 2024 году. Находился на одном из самых сложных направлений в Донецкой Народной Республике.

Прощание с участников СВО состоится 2 декаброя в 11:00. Затем пройдет отпевание в Покровском храме.

- От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Павла Донскова. Память о нашем земляке мы навсегда сохраним в наших сердцах, - говорится в сообщении администрации Урюпинска.

Фото: администрация Урюпинска / t.me