«Мы верим в добро и чудо»: приют для собак-инвалидов «ДворНяшки» под Волгоградом продолжает сбор на выкуп земли

У волонтеров один выход – выкупить землю у владельца. И сохранить дом для 150 бездомышей и нескольких десятков кошек.
- В любой момент нас отсюда выгонят. Но пока есть немного времени, мы не теряем надежды, что сможем накопить нужную сумму для выкупа земли, откуда нас уже никто не сгонит. Необходимо 2-2,5 млн рублей. Благодаря неравнодушным людям, у нас уже есть 680 тысяч. Да, надо еще очень много, но у нас нет выхода, поэтому мы не опускаем руки - верим в добро и чудо. И у нас есть надежда, что по копеечке мы соберем эти деньги и больше не будем бояться, что однажды нагрянет тяжелая техника и сметет наши вольеры, ветеринарный и хозяйственный блок, комнату для кошек, - призывает помочь Карен.
Когда еще не было приюта «ДворНяшки», Карен, который спас несколько бездомышей, не бросил своих подопечных и вместе с ними ночевал под открытым небом у костра.
Людей с таким добрым сердцем еще надо поискать, говорят о нем его соратники, которые вспоминают, как Карен лечил отравленных на улицах Ерзовки собак.
Давайте же поможем Карену, его помощникам и бездомышам, которым повезло обрести свой дом, свой уголок, где их любят, не убивают, не гонят и не травят. Сделать это несложно. Если перевести любую, пусть самую маленькую сумму, для сбора необходимых для выкупа земли денег, мы поучаствуем в спасении живых душ. А сделанное добро, поверьте, вернется к нам.
Реквизиты для перечисления средств
Тинькофф 4377 7314 4148 8969 по номеру телефона 89610580468 .
Озон банк 2204 3201 4808 7242 по номеру телефона 89610580468.
Сбербанк 2202 2072 1722 4727
Переход для перевода по СБП сразу на счет банка без процентов и ввода данных счета
https://qr.nspk.ru/BS1A0073E184SD9N9JD8JUC6UFEATEB1?t..
Название организации
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ДВОРНЯШКИ"
Юридический адрес организации
403010, РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, РП ЕРЗОВКА, УЛ ЛЕНИНА, Д 5А, КВ 1
ИНН
3455055760
КПП
345501001
ОГРН
1213400005433
Расчетный счет
40703810200000734511
Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка
7710140679
БИК банка
044525974
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974
Юридический адрес банка
Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Дополнительно поддержать подписью можно в петиции
https://chng.it/sF9H5cXzZM