Общество

«Мы верим в добро и чудо»: приют для собак-инвалидов «ДворНяшки» под Волгоградом продолжает сбор на выкуп земли

Общество 01.12.2024 17:06
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01.12.2024 17:06


Волонтеры приюта  «ДворНяшки» в поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области продолжают сбор на спасение дома для бездомных животных. С просьбой помочь в сохранении приюта обратился его руководитель Карен Гончаров, передает V102.RU.
Напомним, V102.RU сообщало о том, что владелец земельного участка, на котором располагается приют, решил его продать и потребовал освободить территорию. Однако идти волонтерам и их подопечным некуда. Неоднократные обращения к местным и районным чиновникам с просьбой предоставить участок для размещения приюта оказались бесполезными.
У волонтеров один выход – выкупить землю у владельца. И сохранить дом для 150 бездомышей и нескольких десятков кошек.
- В любой момент нас отсюда выгонят. Но пока есть немного времени, мы не теряем надежды, что сможем накопить нужную сумму для выкупа земли, откуда нас уже никто не сгонит. Необходимо 2-2,5 млн рублей. Благодаря неравнодушным людям, у нас уже есть 680 тысяч. Да, надо еще очень много, но у нас нет выхода, поэтому мы не опускаем руки - верим в добро и чудо. И у нас есть надежда, что по копеечке мы соберем эти деньги и больше не будем бояться, что однажды нагрянет тяжелая техника и сметет наши вольеры, ветеринарный и хозяйственный блок, комнату для кошек, - призывает помочь Карен.

О проблемах приюта «ДворНяшки» V102.RU рассказывало в нескольких публикациях. Карен и его соратники приютили бездомышей, среди которых есть собаки с ампутированными и парализованными конечностями. Сначала зоозашитникам  разрешили безвозмездно расположиться на участке, где со временем появились вольеры и другие постройки, однако затем у владельца земли поменялись планы и он заявил о намерении продать землю. Если не удастся собрать нужную сумму, приют будет уничтожен.
Но выгнать животных-инвалидов  на улицу – это обречь их на смерть. При этом волонтеры выполняют работу за местных чиновников – изолируют животных, собирая их с улиц поселка,  вакцинируют и стерилизуют их, и исключительно на собственные средства и пожертвования. Однако помощи в этом деле от властей никакой нет.
Когда еще не было приюта «ДворНяшки», Карен, который спас несколько бездомышей, не бросил своих подопечных и вместе с ними ночевал под открытым небом у костра.
Людей с таким добрым сердцем еще надо поискать, говорят о нем его соратники, которые вспоминают, как Карен лечил отравленных на улицах  Ерзовки собак.
Давайте же поможем Карену, его помощникам и бездомышам, которым повезло обрести свой дом, свой уголок, где их любят, не убивают, не гонят и не травят. Сделать это несложно. Если перевести любую, пусть самую маленькую сумму, для сбора необходимых для выкупа земли  денег, мы поучаствуем в спасении живых душ. А сделанное добро, поверьте, вернется к нам.
Реквизиты для перечисления средств
Тинькофф   4377 7314 4148 8969 по номеру телефона 89610580468 .
Озон банк 2204 3201 4808 7242  по номеру телефона 89610580468.
Сбербанк  2202 2072 1722 4727
Переход для перевода по СБП сразу на счет банка без процентов и ввода данных счета
https://qr.nspk.ru/BS1A0073E184SD9N9JD8JUC6UFEATEB1?t..
Название организации
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ДВОРНЯШКИ"
Юридический адрес организации
403010, РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, РП ЕРЗОВКА, УЛ ЛЕНИНА, Д 5А, КВ 1
ИНН
3455055760
КПП
345501001
ОГРН
1213400005433
Расчетный счет  
40703810200000734511
Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка
7710140679
БИК банка
044525974
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974
Юридический адрес банка
Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Дополнительно поддержать подписью можно в петиции
https://chng.it/sF9H5cXzZM


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