Под Волгоградом матерям и вдовам передали награды погибших героев СВО





В администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области состоялась церемония передачи наград родственникам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, передает V102.RU со ссылкой на главу района Николая Патрина.

Указом Президента России за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, посмертно орденами Мужества награждены: Александр Акжигитов, Максим Ромащенко, Виктор Тимофеев и Александр Кошечкин.





- Мы склоняем головы в память о земляках, которые с истинной доблестью выполнили свой воинский долг. Для всех родных и близких это невосполнимая потеря. Подвиг ребят, которые сложили свои головы защищая Родину, навсегда останется в наших сердцах. Они отдали жизнь во имя того, чтобы здесь, на родной земле, в родном поселке был мир Вечная память и вечная слава нашим героям, - говорится в сообщении главы района в телеграм-канале.

Фото: Николай Патрин / t.me