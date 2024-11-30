Общество

В Волгоградской области за детьми студентов присмотрит социальная няня

Общество 30.11.2024 11:01
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30.11.2024 11:01


29 ноября в Волгоградской области утверждён порядок предоставления новой социальной услуги по краткосрочному присмотру за ребёнком «Социальная няня». Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники психолого-педагогической службы государственных центров соцобслуживания теперь смогут помогать в уходе и воспитании детей в возрасте от 0 до 3-х лет.

Соответствующая поддержка будет предоставляться родителям в заявительном порядке. На неё смогут рассчитывать: многодетные и студенческие семьи, родители-участники СВО, а также семьи с детьми-инвалидами.

Социальная услуга будет предоставляться для волгоградцев бесплатно. Она будет профинансирована за счёт регионального бюджета.

Для приёма заявок родителей соцработникам предстоит организовать телефон горячей линии.

Занятия с ребёнком должны включать в себя развивающие игры, а также комплексный присмотр и уход за ребёнком.

Отметим, обратиться за помощью социальной няни родители смогут не более 12 раз в год. По договорённости каждый визит специалиста может длиться от 1 до 3 часов.

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