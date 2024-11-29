МБУ «Северное» закупило аппарат УЗИ для ветпомощи бездомным собакам





Большим подспорьем для ветеринаров, работающих в МБУ «Северное», станет современный аппарат УЗИ, который будет использоваться в пункте содержания бездомных животных данного учреждения. Как рассказал V102.RU директор МБУ Евгений Головко, уже подписан контракт по итогам проведенного аукциона и скоро это оборудование поступит на базу учреждения. Большим подспорьем для ветеринаров, работающих в МБУ «Северное», станет современный аппарат УЗИ, который будет использоваться в пункте содержания бездомных животных данного учреждения. Как рассказал V102.RU директор МБУ Евгений Головко, уже подписан контракт по итогам проведенного аукциона и скоро это оборудование поступит на базу учреждения.

- Благодаря помощи администрации Волгограда МБУ «Северное» удалось закупить не только аппарат УЗИ, в котором остро нуждалась наша ветслужба. В настоящее время идет аукцион по приобретению операционного блок-контейнера, гораздо более вместительного и оснащенного современным оборудованием, необходимым при проведении операций бездомным животным, - поделился хорошими новостями руководитель учреждения. - поделился хорошими новостями руководитель учреждения.

Кроме того, закуплены камеры для хранения стерильных инструментов, ультрафиолетовые лампы. Все это оборудование неоценимо для оказания ветеринарной помощи питомцам в период их нахождения в приюте. Кроме того, закуплены камеры для хранения стерильных инструментов, ультрафиолетовые лампы. Все это оборудование неоценимо для оказания ветеринарной помощи питомцам в период их нахождения в приюте.





Также, продолжил Евгений Головко, сейчас согласовывается приобретение стройматериалов для масштабного обновления вольеров, которые были возведены около трех лет назад. При этом мелкие реставрационные работы в учреждении ведутся постоянно. Также, продолжил Евгений Головко, сейчас согласовывается приобретение стройматериалов для масштабного обновления вольеров, которые были возведены около трех лет назад. При этом мелкие реставрационные работы в учреждении ведутся постоянно.

В настоящее время муниципальное задание МБУ «Северное» на программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания) практически выполнено. Так, по бюджетному плану через учреждение должны пройти 2900 особей. Сейчас до выполнения плана осталось отловить 90 бездомышей. При этом операции по стерилизации с вакцинацией прошли 2600 питомцев.

Продолжается работа учреждения и в плане поиска добрых рук для питомцев приюта. За неполный год 200 четвероногих постояльцев уехали в семьи волгоградцев по договорам передачи животных физлицам. Продолжается работа учреждения и в плане поиска добрых рук для питомцев приюта. За неполный год 200 четвероногих постояльцев уехали в семьи волгоградцев по договорам передачи животных физлицам.





Большую помощь в поиске хозяев муниципальному приюту оказывают волонтеры. Сотрудники учреждения также самостоятельно ведут эту работу, пропагандируя ответственное отношение к животным и нередко спасая истощенных и больных бездомышей, найденных на улицах города. Если таким животным не удается найти семью, они остаются в приюте на пожизненном содержании. Большую помощь в поиске хозяев муниципальному приюту оказывают волонтеры. Сотрудники учреждения также самостоятельно ведут эту работу, пропагандируя ответственное отношение к животным и нередко спасая истощенных и больных бездомышей, найденных на улицах города. Если таким животным не удается найти семью, они остаются в приюте на пожизненном содержании.

Фото V102.RU