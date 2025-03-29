Общество

В Михайловке стартовал прием документов от кандидатов на должность главы

Общество 29.03.2025 18:03
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29.03.2025 18:03


В Михайловке Волгоградской области накануне, 28 марта, стартовал прием документов от желающих стать главой муниципального округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, прием документов продлится до 6 апреля.
Требования к кандидатам стандартные – наличие высшего образования, стаж работы руководителем не менее 5 лет, предоставление справок о доходах, отсутствие других, предусмотренных законодательством, ограничений для избрания.
Подведут итоги конкурса, состоящего из двух этапов, 17 апреля.
Напомним, бывший глава Михайловки Александр Тюрин покинул свою должность 23 января. Врио главы муниципалитета занимает в настоящее время его заместитель Ольга Дьякова.
При этом, по сведениям информагентства, в выборах главы муниципального округа могут принять участие несколько человек – в том числе жители Михайловки и Волгограда.


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