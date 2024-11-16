Губернатор Бочаров встретился с представителями Православной Церкви





В кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде Андрей Бочаров провел встречу с представителями православной церкви. Как сообщает V102.RU, в ходе встречи губернатор обсудил вопросы сохранения духовного и культурно-исторического наследия с редставителями Русской Православной Церкви, Антиохийской Православной Церкви, Православной Церкви в Америке.

Встреча губернатора с главой Волгоградской митрополии владыкой Феодором, митрополитом Филиппопольским, епископом Антиохийской Православной Церкви, викарием Патриарха Антиохийского и всего Востока владыкой Нифоном; протоиереем, представителем Православной Церкви в Америке при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси отцом Даниилом предзнаменована к 17 ноября, когда состоится вечер памяти подвижника, миссионера и проповедника митрополита Иоанна (Вендланда).





Ранее Волгоград стал одним из федеральных центров празднования 800-летия Александра Невского. Волгоградцы всем миром воссоздали посвященный Святому благоверному князю храм — попечительский совет возглавлял губернатор Андрей Бочаров. Освятил построенный собор Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: администрация Волгоградской области