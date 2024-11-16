В Волжском подполковник юстиции рассказал об опасностях в профессии следователя





В школе №12 города Волжского Волгоградской области руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Сергей Дорошев провел встречу с школьниками. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе встречи школьникам рассказали о специфике работы следователей и принципах профессии.

Подростки получили уникальную возможность из уст подполковника узнать о сложных и опасных задачах, которые стоят перед следственными органами, а также смогли задать в ходе диалога интересующие их вопросы о профессиональных качествах сотрудников и примерах раскрытия преступлений.





Также было уделено особое внимание профилактике правонарушений. Сергей Дорошев объяснил, к каким последствиям может привести противоправное поведение, включая уголовную ответственность.

Для обучающихся младших классов также была проведена профилактическая беседа. Пятиклассникам рассказали о базовых правилах поведения, упомянув о необходимости уважительного отношения к окружающим и важности не допускать конфликтных ситуаций.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области