В Волгограде разыскивают виновника жуткого ДТП на ул. Еременко





12 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась в вечернее время на ул. Ерёменко, у остановки «ТК Титовский».

- В 21:30 водитель, управляя LADA Granta, напротив дома № 132 по ул. Еременко совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2115», после чего правонарушитель покинул машину и место ДТП, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии водитель «ВАЗ-2115» получил травмы и был доставлен прибывшими на место медиками в ближайшую больницу. Виновник ДТП в настоящее время разыскивается правоохранительными органами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области