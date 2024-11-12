«Платных парковок не будет»: власти Волжского объяснили закупку спецкомплекса фото- и видеофиксации





В Волжском в ближайшее время начнёт работать комплекс фото- и видеофиксации для выявления нарушителей правил парковки автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», 12 ноября муниципалитет объявил о поиске поставщика оборудования.

Программно-аппаратный комплекс должен быть способен фиксировать размещение транспортных средств на территории платных парковочных мест, остановку и стоянку в запрещённых местах, парковку машин в зелёных зонах и передвижение по выделенной полосе, - говорится в техническом задании.

Кроме того, муниципалитет предусмотрел требование к оборудованию, обязывающее обеспечить его мобильность. Оно должно свободно переставляться с одного патрульного автомобиля на другой.

Примечательно, что, несмотря на то что устройство будет способно фиксировать нарушителей, бросающих автомобили на платных парковках, власти заверяют, что пользоваться данным функционалом не намерены.

- Нет, планов по внедрению платных парковок у нас нет. Этот вопрос даже не обсуждается нашими специалистами. Закупаемое оборудование необходимо городу исключительно для автоматического выявления случаев, когда на зелёных зонах бросаются автомобили. Другие сценарии использования данного комплекса в теории существуют, но нами не рассматриваются, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волжского.

Отметим, на приобретение комплекса из бюджета выделено 1,27 млн рублей. Поставщик будет отобран в конце ноября 2024 года.