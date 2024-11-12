«Уже год сидим без горячей воды»: в Волгограде жильцы МКД пожаловались на бездействие УК и чиновников





В Волгограде жильцы бывшего общежития по адресу: ул. Жирновская, д. 2, бьют тревогу. Как сообщает ИА «Высота 102», жилой дом вот уже год лишён горячей воды. Собственники вынуждены купаться в спартанских условиях, грея холодную воду в чайниках и кастрюлях.







- Горячей воды у нас с 17 ноября 2023 года. За это время мы жаловались и в городскую администрацию, и в Госжилнадзор, и в прокуратуру. При этом прошёл уже почти год, а ничего так и не изменилось, - рассказала журналистам жительница Анастасия Раева.

По информации волгоградцев, проблемы с горячей водой в их доме начались из-за ветхого состояния сетей водоснабжения. Долгое время в их ремонт коммунальщиками не вкладывались средства, из-за чего трубы практически полностью истлели.

- На текущий момент у нас подвал затоплен покалено. В таком состоянии он находится уже многие месяцы, из-за чего мы не можем даже увидеть, что там сейчас происходит. Мало того, что мы мучаемся без горячей воды, так ещё и неизвестно, что ожидает наш дом, ведь его основание превращено в болото. Рано или поздно всё это вполне может привести и к проседанию фундамента. Почему мы должны лишаться единственного жилья из-за чьего-то бездействия, - задаётся вопросом женщина.

Попасть в подвал проблематично оказалось не только собственникам, но и даже представителям муниципального жилищного надзора Волгограда.

Согласно одному из официальных ответов, направленному жильцам, 22 января 2024 года специалисты надзорного органа побывали в бывшем общежитии с инспекцией, но по итогу потраченного времени вынуждены были расписаться в своей беспомощности.

- На момент проверки законный представитель управляющей компании ООО «ЭкоСити» в назначенное время и место на не явился, в связи с чем провести замеры горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом №2 по ул. Жирновская не представляется возможным, - подчёркивается в документе за подписью заместителя начальника инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» Александра Филатова.





По итогу проверки специалисты успокоили жильцов, что накажут коммунальщиков за препятствие надзорной деятельности, но что делать с отсутствием горячей воды уточнить забыли.

Редакция ИА «Высота 102» обратился в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать, что всё же было сделано за минувшие 10 месяцев для решения проблем, с которыми в жилищную инспекцию обратились волгоградцы, однако чиновники поспешили откреститься от дома, отрицая сам факт наличия каких-либо жалоб.

- Последнее заявление от жителей дома №2 по ул. Жирновской поступало в управление «Жилищная инспекция Волгограда» в прошлом году и касалось проблем с отоплением только в двух квартирах. Действующее законодательство запрещает проводить внеплановые проверки УК без письменного обращения граждан. Письменное обращение, в свою очередь, даст специалистам инспекции правовое основание для проведения проверки, - подчёркивают в комитете по информационной политике мэрии.

При этом находящийся в распоряжении редакции ответ жилинспекции содержит противоположную информацию.





С чем связана амнезия чиновников из администрации – не известно, однако региональный жилищный надзор оказался более осведомлён о происходящем в Волгограде.

- В настоящее время органами муниципального жилнадзора организованы повторные контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ЭкоСити», по результатам которых в случае необходимости будут приняты меры административного воздействия, - подчеркнули в Государственном жилищном надзоре Волгоградской области.

Примечательно, что несмотря на отсутствие горячей воды жильцам продолжают приходить увесистые счета за коммунальную услугу.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к директору ООО «ЭкоСити» Натальи Чередниченко с просьбой прокомментировать происходящие в доме метаморфозы.

- Давайте созвонимся минут через 20, я у мастера уточню, в чём там дело, и перезвоню вам, - пообещала руководитель.

Однако впоследствии прошло несколько часов, но ответного звонка журналисты так и не дождались. Более того, входящие вызовы редакции начали сбрасываться директором.

Хоть как-то прояснить ситуацию в бывшем общежитии удалось лишь благодаря специалистам «Концессии теплоснабжения».

- По данному адресу со стороны «Концессии теплоснабжения» ресурс подается до ввода в дом в полном объеме и нормативных параметрах. Согласно информации от жильцов, с декабря 2023 года наблюдаются проблемы с подачей горячего водоснабжения. В ходе обследования было установлено, что ресурс подается через индивидуальный тепловой пункт, который находится в собственности управляющей компании, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, смогут ли собственники в ближайшее время добиться восстановления горячего водоснабжения – большой вопрос. В августе 2024 года ООО «ЭкоСити» лишилось лицензии на обслуживание МКД и, судя по всему, сейчас руководство компании пытается затянуть ремонт до передачи общежития новой обслуживающей организации. Видимо, жильцам ещё не одну неделю придётся купаться из чайников и кастрюль.

Фото и видео: Анастасия Раева