Общество

Сырой лосось «ужарился» у волгоградского коммерсанта до более дорогой семги

Общество 11.11.2024 12:56
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11.11.2024 12:56


В Волгограде коммерсант под видом деликатесной семги отправил на продажу лосось. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В рамках мониторинга ФГИС «Меркурий» управлением выявлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на площадке индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории Волгоградской области. По данным системы выявлено, что из сырья «лосось» весом 3,1 килограмма была выработана «семга жареная» в количестве 1 килограмма, – сообщили в ведомстве. 

Данный факт, уточняют в управлении, является прямым нарушением законодательства, так как вводит в заблуждение надзорные органы и конечного потребителя. 

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению, – уточнили в территориальном управлении Россесльхознадзора. 

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