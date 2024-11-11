К Новому году стоимость килограмма красной икры перевалит за 10 тысяч

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новогодний деликатес – по словам исполнительного директора ассоциации производственных торговых предприятий Александра Фомина, стоимость одного килограмма красной икры к концу года может превысить 10 тыс. рублей. Как сообщил Фомин «Парламентской газете», таких скачков цен не ожидали даже представители экспертного сообщества.

Рост стоимости красной икры в России связывают с крайне плохим выловом лососевых пород в 2024 году. Для сравнения: в 2023 году в стране выловили 600 тысяч тонн лососевых, а в текущем – всего 230 тысяч тонн.

– Были моменты, когда цены поднимались высоко, но по десять тысяч ее еще никогда не было, – признал Фомин. – Ажиотаж случается обычно перед Новым годом. Все хотят поставить на стол что-то вкусненькое. И 50 граммов раз в году можно купить за любые деньги. Пока трудно сказать, что будет с ценами. Это уже зависит от продавцов. Очень многое зависит и от импорта морепродуктов. Как, откуда и что именно повезут в нашу страну.

При всем этом специалисты утверждают, что никакого дефицита красной икры в России нет.

– Давайте не забывать, что у нас еще накопились переходящие остатки с прошлого года, который был вообще рекордным по вылову за последние тридцать лет. Поэтому ни о каком дефиците говорить не приходится, – сказал «Парламентской газете» глава Рыбного союза Александр Панин.