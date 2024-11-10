На юге Волгограда потушили пожар в 9-этажке

Сегодня, 10 ноября, в Красноармейском районе Волгограда потушили пожар на последнем этаже девятиэтажки, передает V102.RU.

По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в одной из квартир на 9-ом этаже дома №2 на бульваре Энгельса поступило в оперативные службы в 13:35.





- По предварительным данным, на балконе горели вещи б/у на площади 8 кв.м., - уточнили в оперативном ведомстве.

Пожарные расчеты потушили возгорание за 17 минут. Ликвидация пожара была объявлена в 13:52. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

Видео: Жесть Волгограда / t.me