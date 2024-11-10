Общество

В Волжском умер Почетный гражданин города Вячеслав Шумячер

Общество 10.11.2024 07:33
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10.11.2024 07:33


В Волжском Волгоградской области скончался Почетный гражданин города Вячеслав Михайлович Шумячер. Эту трагическую новость, как передает V102.RU, сообщила администрация Волжского.

Доктор технических наук, профессор кафедры «Строительство, технологические процессы и машины» Вячеслав Шумячер ушел из жизни накануне в возрасте 75 лет.

- Вячеслав Михайлович был не только талантливым учёным, но и преданным педагогом, который вдохновлял поколения студентов на научные свершения. Его труды в области строительства и технологий заслужили признание как в России, так и за рубежом, - говорится в некрологе.

Администрация Волжского выражает соболезнования его родным и близким.

Вячеслав Михайлович Шумячер родился в 1949 году. В 1973 году окончил Волгоградский политехнический институт. Имеет 26 авторских свидетельства на изобретения. Дипломант  международных выставок изобретений в Женеве и в Сеуле. Академик академии инженерных наук РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени (2001 г.).

Одним из главных направлений научной деятельности Вячеслава Шумячера были исследования в области абразивов и шлифования. Его научная работа связана также с созданием и обработкой широко применяемых в строительстве композиционных материалов. По результатам его исследований созданы материалы для производства специальных марок бетонов, используемых при строительстве сооружений, которые соприкасаются с агрессивной средой. В 2007 году два изобретения профессора Шумячера вошли в число 100 лучших изобретений агентства по изобретениям и открытиям РФ.

Фото: ВПИ (филиал) ВолгГТУ

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