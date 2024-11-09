В Волжском накажут «натоптавшего» на дороге водителя грузовика

Общество 09.11.2024 20:20
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09.11.2024 20:20
В Волжском грузовик развез грязь по дороге на улице Машиностроителей. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области,во время ремонта дороги на ул. Транспортной самосвал проехал по площадке без твердого покрытия, в итоге грязь с колес оказалась по проезжей части и тротуаре.
По сигналу граждан на место оперативно прибыли сотрудники контрольного управления мэрии, которые составили протоколы на нарушителя.Фото администрации Волжского t.me
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