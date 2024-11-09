В Камышине с 2025 года хотят ввести турналог в 0,25%

Соответствующий проект подготовлен Камышинской городской думой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, опубликованный на сайте городского представительного органа Волгоградской области, с 1 января 2025 года величина туристического налога в этом муниципальном образовании в случае принятия депутатами составит 0,25%, в 2026 году – 0,3%, в 2027 году – 0,4%. В 2028 году турналог увеличится уже до 0,5%.
В документе подчеркивается, что этот налог не будет взиматься за проживание беженцев с Украины, размещенных в том числе в гостиницах.
Напомним
, туристический налог уже ввели власти Волжского. С 2025 года его величина в этом муниципалитете составит 1%, которая увеличится к 2029 году до 5%. Оплачивать его будут юридические и физические лица, предоставляющие недвижимость для проживания граждан. Однако этот налог планируется включать в стоимость услуг отелей, а платить его в конечном итоге придется гражданам.
Такой же налог собираются ввести и в Волгограде.
Фото сайта администрации Камышина