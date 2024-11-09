«А нас не спросили»: РЖД добилась отсрочки в строительстве тоннеля для жителей поселка Волгограда

Это решение вызвало возмущение у жителей заполотновской части поселка, которые вновь оказались отрезанными от центра населенного пункта из-за закрытия железнодорожного переезда на целый месяц. РЖД развернула на данном участке активные строительные работы, из-за чего волгоградцам, проживающим на окраине поселке, приходится добираться до школ, детских садов, магазинов и поликлиники на своем транспорте по объездной дороге, а это почти 20 километров.
- Когда шли суды с железной дорогой, которая хотела законсервировать нашу часть поселка, закрыв переезд, в Волгоградской транспортной прокуратуре нам заявляли, что будут защищать наши права. И жителям отказали участвовать в процессе в качестве третьей стороны. А теперь мы постфактум узнаем, что, оказывается, за нашей спиной РЖД дали отсрочку в исполнении решения суда. У РЖД находятся деньги для своих инвестпроектов, а для того, чтобы не ухудшать условия жизни проживающих в поселке людей, конечно, их нет, - комментируют волгоградцы.
По словам жителей поселка, постоянные строительные работы, которые проводятся в поселке, превратили их жизнь в ад. По узким улочкам проезжают тяжелые грузовики, от которых трясется вся мебель с посудой в близлежащих домах. Грунтовка разбита вдребезги, но на обустройство дорог населенного пункта железнодорожники, которые ими пользуются, тратиться не хотят. А теперь, после полученной отсрочки в исполнении решения суда, у волгоградцев не остается надежды на то, что их интересы и право на комфортную жизнь будут соблюдены.
Напомним, волгоградцы несколько лет бились за то, чтобы не позволить РЖД принести в жертву инвестпроекту по строительству второго железнодорожного пути в поселке Горьковский заполотновскую часть поселка с двумя тысячами жителей. Изначально планировалось закрыть железнодорожный переезд, отделяющий часть поселка от центра населенного пункта, и, по сути, лишить людей транспортной доступности.