«А нас не спросили»: РЖД добилась отсрочки в строительстве тоннеля для жителей поселка Волгограда





Советский суд Волгограда предоставил отсрочку ОАО «РЖД», которое ранее обязали возвести пешеходный тоннель или мост в поселке Горьковский. В Приволжской железной дороге в ответе на редакционный запрос V102.RU пояснили, что причиной отсрочки выполнения решения суда стали «значительные временные и финансовые затраты», которые потребуются для строительства подобных объектов. Отсрочка предоставлена до 31 мая 2027 года.



С чем категорически не согласились живущие здесь волгоградцы. В августе прошлого года вступило в законную силу решение Советского районного суда Волгограда об обязании ОАО «РЖД» обеспечить безопасный переход граждан через железнодорожное полотно путем возведения пешеходного тоннеля или моста. В декабре этого года законность решения подтвердили в Четвертом кассационном суде. Объекты должны быть построены на 16 км ПК 4 Пост 12 км – им. М.Горького Приволжской железной дороги. Но когда это в реальности произойдет, сказать уже сложно. Ведь РЖД может получить очередную отсрочку, а жителям об этом сообщить забудут.





Фото V102.RU



Это решение вызвало возмущение у жителей заполотновской части поселка, которые вновь оказались отрезанными от центра населенного пункта из-за закрытия железнодорожного переезда на целый месяц. РЖД развернула на данном участке активные строительные работы, из-за чего волгоградцам, проживающим на окраине поселке, приходится добираться до школ, детских садов, магазинов и поликлиники на своем транспорте по объездной дороге, а это почти 20 километров.- комментируют волгоградцы.По словам жителей поселка, постоянные строительные работы, которые проводятся в поселке, превратили их жизнь в ад. По узким улочкам проезжают тяжелые грузовики, от которых трясется вся мебель с посудой в близлежащих домах. Грунтовка разбита вдребезги, но на обустройство дорог населенного пункта железнодорожники, которые ими пользуются, тратиться не хотят. А теперь, после полученной отсрочки в исполнении решения суда, у волгоградцев не остается надежды на то, что их интересы и право на комфортную жизнь будут соблюдены.Напомним, волгоградцы несколько лет бились за то, чтобы не позволить РЖД принести в жертву инвестпроекту по строительству второго железнодорожного пути в поселке Горьковский заполотновскую часть поселка с двумя тысячами жителей. Изначально планировалось закрыть железнодорожный переезд, отделяющий часть поселка от центра населенного пункта, и, по сути, лишить людей транспортной доступности.