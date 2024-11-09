В волгоградском ботаническом саду открылся «Бал хризантем»

Напомним, «Бал хризантем» всегда проходит в волжской оранжерее ботанического сада с аншлагом. Посетители увозят с собой не только цветы необычайной красоты, но и незабываемые фото, сделанные на фоне цветочных плантаций.
Выставка будет работать с 9.00 до 16.00 по адресу Волжский, ул. Набережная 2л.
Цена входного билета - 300 руб.
Бесплатно оранжерею могут посетить инвалиды I и II групп, многодетные семьи (мама, папа, дети), участники СВО и их семьи (жена, муж, дети; или участник СВО и его родители), дети до 7 лет включительно при предоставлении удостоверяющих документов.
Фото Волгоградского ботанического сада VK.com