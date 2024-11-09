Общество

В волгоградском ботаническом саду открылся «Бал хризантем»

Общество 09.11.2024 17:27
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09.11.2024 17:27


Сегодня, 9 ноября, в волгоградском ботаническом саду открылась выставка «Бал хризантем». Как сообщает V102.RU, она продлится до 17 ноября.
На выставке представлено более 100 сортов корейской, индийской и мелкоцветковой хризантемы. Эти цветы выставлены также на продажу.
Напомним, «Бал хризантем» всегда проходит в волжской оранжерее ботанического сада с аншлагом. Посетители увозят с собой не только цветы необычайной красоты, но и незабываемые фото, сделанные на фоне цветочных плантаций.
Выставка будет работать с 9.00 до 16.00 по адресу Волжский, ул. Набережная 2л.
Цена входного билета - 300 руб.
Бесплатно оранжерею  могут посетить инвалиды I и II групп, многодетные семьи (мама, папа, дети), участники СВО и их семьи (жена, муж, дети; или участник СВО и его родители), дети до 7 лет включительно при предоставлении удостоверяющих документов.
Фото Волгоградского ботанического сада VK.com

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