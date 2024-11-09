В волгоградском ботаническом саду открылся «Бал хризантем»





Сегодня, 9 ноября, в волгоградском ботаническом саду открылась выставка «Бал хризантем». Как сообщает V102.RU, она продлится до 17 ноября. Сегодня, 9 ноября, в волгоградском ботаническом саду открылась выставка «Бал хризантем». Как сообщает V102.RU, она продлится до 17 ноября.

На выставке представлено более 100 сортов корейской, индийской и мелкоцветковой хризантемы. Эти цветы выставлены также на продажу.Напомним, «Бал хризантем» всегда проходит в волжской оранжерее ботанического сада с аншлагом. Посетители увозят с собой не только цветы необычайной красоты, но и незабываемые фото, сделанные на фоне цветочных плантаций.Выставка будет работать с 9.00 до 16.00 по адресу Волжский, ул. Набережная 2л.Цена входного билета - 300 руб.Бесплатно оранжерею могут посетить инвалиды I и II групп, многодетные семьи (мама, папа, дети), участники СВО и их семьи (жена, муж, дети; или участник СВО и его родители), дети до 7 лет включительно при предоставлении удостоверяющих документов.