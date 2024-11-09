Облздрав: четырем пострадавшим в перевернувшемся внедорожнике оказывается помощь

Напомним,
Состояние четверых человек, которые выжили в ДТП с перевернувшимся внедорожнике, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. Двое девушек и двое парней госпитализированы с места ДТП в Урюпинскую ЦРБ, где им оказывают медпомощь.
как сообщало V102.RU, страшная авария произошла ночью 9 ноября в Урюпинском районе Волгоградской области.
В 3 ночи на 34 км автодороги «Новониколаевский - Урюпинск – Нехаевская» 24-летний водитель не справился с управлением Mitsubishi Pajero, совершил съезд на обочину с последующим наездом на отбойник.
В результате удара внедорожник перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП, различные травмы получили четыре пассажира.Скриншот видео Интересный Урюпинск VK.com