Напомним, запрет на проезд грузовиков через плотину Волжской ГЭС был введен в апреле этого года и неоднократно продлевался.
Общество 09.11.2024 07:59
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09.11.2024 07:59
Напомним, запрет на проезд грузовиков через плотину Волжской ГЭС был введен в апреле этого года и неоднократно продлевался.
До 31 декабря 2024 года продлено ограничение движения грузовых транспортных средств через Волжскую ГЭС. Как сообщили V102.RU в облкомтрансе, грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском, в период с 22-00 до 07-00 (для транзитных фур).Общественного и легкового автотранспорта ограничения не коснутся. Решение принято в связи с выполнением предупредительно-ремонтных работ на пролетных строениях Волжской ГЭС.
Напомним, запрет на проезд грузовиков через плотину Волжской ГЭС был введен в апреле этого года и неоднократно продлевался.
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