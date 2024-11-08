УФСБ обратилось к хранящим радиоактивные вещества волгоградцам





Управление ФСБ России по Волгоградской области обратилось 8 ноября к жителям региона с напоминанием об уголовной ответственности за хранение радиоактивных веществ.

В ФСБ напомнили, что в число задач, стоящих перед сотрудниками, также входит обеспечение безопасности объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, а также других стратегических объектов.

Радиоактивные вещества представляют отдельную группу опасных материалов и требуют особого обращения и правильного хранения. Это позволит предупредить заражение окружающих предметов, живых существ, почвы, воды и воздуха, – напомнили волгоградцам в УФСБ. – Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом.

Отметим, что преступления по ст. 220 УК России – незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами – наказываются сроком до семи лет лишения свободы.