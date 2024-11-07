Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира разведроты





В Новоаннинском районе Волгоградской области 9 ноября простятся c погибшим на Украине младшим лейтенантом Артемом Алексеевым, которому навсегда останется 33 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, он погиб 14 апреля 2024 года, с честью выполнив свой воинский долг.



У Артема Алексеева остались родители, жена и маленький сын. Его мужество, преданность и готовность защищать Родину навсегда останутся в нашей памяти, говорится в некрологе.





- Светлая память защитнику Отечества, родным и близким – сил пережить это непоправимое горе, - говорится в траурном сообщении администрации.

Артём родился 10 июля 1991 года в Новоаннинском. Он был целеустремлённым человеком, который всегда стремился к знаниям и добивался успехов в учёбе. После окончания школы Артём продолжил своё образование в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже, где получил специальность агронома. Служба в армии стала для него важным этапом жизни — с 2012 по 2013 год он проходил срочную службу, а затем, 14 августа 2015 года, подписал контракт с Министерством обороны.Артём был настоящим патриотом своей страны. Служил командиром разведывательной роты 255 мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.