Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира разведроты

Артём родился 10 июля 1991 года в Новоаннинском. Он был целеустремлённым человеком, который всегда стремился к знаниям и добивался успехов в учёбе. После окончания школы Артём продолжил своё образование в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже, где получил специальность агронома. Служба в армии стала для него важным этапом жизни — с 2012 по 2013 год он проходил срочную службу, а затем, 14 августа 2015 года, подписал контракт с Министерством обороны.
Артём был настоящим патриотом своей страны. Служил командиром разведывательной роты 255 мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.
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