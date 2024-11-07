Общество

Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира разведроты

Общество 07.11.2024 20:00
0
07.11.2024 20:00


В Новоаннинском районе Волгоградской области 9 ноября простятся c погибшим на Украине младшим лейтенантом Артемом Алексеевым, которому навсегда останется 33 года. Как сообщили  ИА «Высота 102» в администрации района, он погиб 14 апреля 2024 года, с честью выполнив свой воинский долг.
 
Артём родился 10 июля 1991 года в Новоаннинском. Он был целеустремлённым человеком, который всегда стремился к знаниям и добивался успехов в учёбе. После окончания школы Артём продолжил своё образование в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже, где получил специальность агронома. Служба в армии стала для него важным этапом жизни — с 2012 по 2013 год он проходил срочную службу, а затем, 14 августа 2015 года, подписал контракт с Министерством обороны.

Артём был настоящим патриотом своей страны. Служил командиром разведывательной роты 255 мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

У Артема Алексеева остались родители, жена и маленький сын. Его мужество, преданность и готовность защищать Родину навсегда останутся в нашей памяти, говорится в некрологе. 

- Светлая память защитнику Отечества, родным и близким – сил пережить это непоправимое горе, - говорится в траурном сообщении администрации.
 
Фото администрация Новоаннинского района VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2024 21:34
Общество 07.11.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 21:01
Общество 07.11.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 19:37
Общество 07.11.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 18:41
Общество 07.11.2024 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 17:57
Общество 07.11.2024 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.11.2024 17:56
Общество 07.11.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 17:42
Общество 07.11.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 15:23 Реклама
Общество 07.11.2024 15:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.11.2024 11:37
Общество 07.11.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 10:42
Общество 07.11.2024 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 08:06
Общество 07.11.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 21:36
Общество 06.11.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 20:25
Общество 06.11.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 17:42
Общество 06.11.2024 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.11.2024 17:08
Общество 06.11.2024 17:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Волжский драмтеатр назовут именем Вячеслава ГришечкинаСмотреть фотографии
21:01
Волгоградка лишилась недвижимости из-за 900-тысячного долга по алиментамСмотреть фотографии
20:42
Ролик с участием волгоградской чиновницы в обладмине назвали дипфейкомСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира разведротыСмотреть фотографии
19:37
«Канашка льется»: подвал дома по ул. Кирова в Волгограде топит фекалиямиСмотреть фотографии
19:13
Футболисты и регбисты «Ротора» стали на время болельщикамиСмотреть фотографии
18:41
Манный суп и прогорклая рыба: роженицы пожаловались на больничную баланду в Камышинской ЦГБСмотреть фотографии
18:28
Волгоградстат: рабочая сила в регионе с лета выросла на 5100 человекСмотреть фотографии
17:57
Новые мусоровозы вышли на уборку дворов на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
В Волгограде Детфонд исполнил мечту еще одного ребенка с инвалидностьюСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде тепло и горячая вода вернулись в общежитие на ул. СаушинскойСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области выявили 6 случаев заболевания вирусом КоксакиСмотреть фотографии
16:30
Мигрантам в регионе России запретили работать курьерамиСмотреть фотографии
16:00
Капитан «Динамо-Синары» поделилась эмоциями после победы над «Университетом»Смотреть фотографии
15:57
Полиция задержала кошмаривших по вечерам волгоградцев серийных грабителейСмотреть фотографии
15:25
В Сети появилось видео остановившего движение скоростных трамваев ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Если диагноз онкологического заболевания поставлен: «СОГАЗ-Мед» рассказывает о дальнейших шагахСмотреть фотографии
14:55
Девочка весом более 5 килограммов родилась в СаратовеСмотреть фотографии
14:01
Эксперт спрогнозировал взрывной рост цен на растительное маслоСмотреть фотографии
13:21
Фургон Ozon с товарами разорвало на части в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:04
ДТП с троллейбусом в Волгограде нарушило работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
12:43
Токари, повара и главврачи вошли в топ-5 дефицитных профессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде осудили мужчину, превратившего пасынка в «грушу» для битьяСмотреть фотографии
11:43
В волгоградской Михайловке силовики нашли запрещенные вещества в доме местного жителяСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской столкнулись «Нива» и трамвайСмотреть фотографии
11:11
На цыганских подростков после конфликта в Волжском возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
10:58
В Волгоградской области механик прогорел на несуществующей биржеСмотреть фотографии
10:42
Елки на палки? На улице Рокоссовского в Волгограде выдернули высаженные сосныСмотреть фотографии
10:26
Развитие региона и поддержка граждан: Бочаров обозначил приоритеты нового бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Закрывший деньгами глаза на нелегалов полицейский идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
 