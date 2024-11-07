- Четвертый подъезд - канализация забита. Заливает полностью опять подвал, четвертый подъезд, Кирова, 133. Вот канализация, вот так оторвана труба, просто сгнила. Канашка льется, затапливает, вонище. Вот так вот работает у нас все. Весь потолок мокрый, в каплях. Вот так вот у нас в подвале сейчас — затапливается г….м. И я по нему хожу, — эмоционально комментирует автор видео.
Отметим, что Народный фронт уже обратился в администрацию Волгограда и инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области в защиту прав жильцов многострадального дома.
Напомним, накануне, 6 ноября, ИА «Высота 102» сообщало о похожей ситуации в многоквартирном доме №1Б по улице Скосырева в Центральном районе Волгограда. Жильцы на несколько суток оставались без электричества из-за потопа в подвальном помещении здания. Ранее проблемами этого «фекального» дома поручил заняться председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Скриншот видео: Народный фронт Волгоградская область vk.com