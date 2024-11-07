В Волгограде Детфонд исполнил мечту еще одного ребенка с инвалидностью

Волгоградское отделение Российского детского фонда передало семье Дегтяревых из Волгограда коляску для 16-летнего Никиты, страдающего тяжелой формой детского церебрального паралича. Это средство передвижения стало третьим по счету с начала года, которое Детфонд передал нуждающимся детям.

– Никита дистанционного учится в девятом классе, – рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении РДФ. – К новой коляске он еще привыкает, но уже скоро сможет управлять ей и самостоятельно передвигаться.

По словам Александра Дегтярева – папы мальчика – выход с сыном на прогулку или совместные поездки с ним по делам с приобретением легкой и маневренной коляски теперь станут гораздо проще. Компактное устройство удобно складывается до размера обычного чемодана и помещается в автомобиль.

Ранее в этом году волгоградский Детфонд передал кресло-коляску активного типа 13-летнему Виктору Смолину, благодаря чему мальчик теперь может посещать матчи любимой команды «Ротор» на «Волгоград Арене». Прогулочной коляской пользуется и 9-летний Валентин Цисельский. В этом году он с семьей смог выбраться в поездку к родственникам в другой регион.

– С января по октябрь региональное отделение Детского фонда направило на реализацию программы «Помощь детям-инвалидам» свыше 500 тысяч рублей. На эти средства, которые пожертвовали граждане и организации, было закуплено несколько единиц оборудования для ребят с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Помимо колясок фонд приобрел два вертикализатора, подъемник для ванны и кресло-стул с санитарным оснащением, – подводят предварительные итоги года в региональном отделении.

Напомним, что благодаря помощи неравнодушных волгоградцев трехлетнему Жене Луканкину, которого прежде навещала председатель правления реготделения Детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева, этим летом провели операцию.

Фото: Волгоградское отделение Российского детского фонда