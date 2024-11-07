Общество 07.11.2024 21:01
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07.11.2024 21:01
Жительница Волгограда, лишенная родительских прав и имеющая долг по алиментам на содержание двоих детей, осталась без комнаты. Как сообщили V102.RU в УФССП по Волгоградской области, лишенная родительских прав женщина задолжала 900 тысяч рублей двоим детям, которые находятся под опекой у родственника. Недобросовестная мать должна была ежемесячно выплачивать детям сумму в размере прожиточного минимума, однако она игнорировала эту обязанность.
Волгоградку привлекли к административной ответственности в виде 20 часов обязательных работ, после чего она стала переводить деньги детям, однако сумма долга оставалась значительной.
Выяснилось, что в собственности женщины имеется два объекта недвижимости, в том числе комната в трехкомнатной квартире. Судебный пристав наложил не нее арест, а затем передал имущество на оценку и реализацию, разослав уведомления собственникам. Один из них решил выкупить комнату. Вырученных от продажи средств оказалось достаточно для полного погашения задолженности по алиментам.
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