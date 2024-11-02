Шагнул в неизвестность: в Волгограде очевидцы спасли провалившегося в яму пенсионера





2 ноября в Центральном районе Волгограда пенсионер лишь чудом не убился, провалившись в многометровую яму. Как сообщает ИА «Высота 102», пожилой мужчина попал в ловушку, угодив в углубление на ул. Краснознаменской, подготовленное под установку опоры контактной сети реконструируемой линии наземного трамвая.





- Дедушка то ли из-за плохого зрения, то ли из-за рассеянности не обратил внимание на яму, упав на самое дно. Всё произошло на тротуаре у многоквартирного дома №12 на ул. Краснознаменская. Яма, раза в два больше роста пожилого мужчины, была не огорожена, - рассказал журналистам один из очевидцев произошедшего.





Вызволять волгоградца прохожие бросились всем миром. Однако вытащить пожилого мужчину из столь глубокой ямы – задача не из простых. Помогла горожанам смекалка. Буквально в 10 метрах от злополучного котлована был выкопан такой же. Однако в отличие от своего соседа он был вокруг обнесён оцинкованным ограждением. Одно из таких звеньев и послужило импровизированной лестницей, которая позволила помочь пенсионеру выбраться из ловушки.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в пресс-службе администрации Волгограда, однако на момент публикации материала официальным ответом муниципалитета редакция не располагает. Последний, в случае поступления, будет опубликован дополнительно.

Фото: читатели ИА «Высота 102»