В Волгограде на три дня перекроют улицу Новороссийскую





В Центральном районе Волгограда из-за строительных работ будет перекрыта улица Новороссийская с 29 октября по 31 октября. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, на данный период будет ограничено движение транспортных средств в границах улиц Кубанская и Невская.

- В связи с обращением ООО «Специализированный застройщик «Лига-Строй» на время подключения возводимого жилого комплекса по ул. Пархоменко, 1 к инженерным сетям с 08.00 29 октября по 16.00 31 октября будет ограничено движение, - уточнили в мэрии.

Объехать место проведения работ возможно будет по улицам Кубанской, Рокоссовского, Пархоменко и Невской.

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