Мясо за 255, а рыба дороже: Облдума потратит 750 тыс. рублей на фуршеты

Волгоградская областная дума готова потратить 750 тысяч рублей на оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций и приглашенных лиц для нужд регпарламента.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, исполнитель контракта должен быть готов накормить гостей мясными, рыбными и овощными блюдами, сырными нарезками, соленьями, пирогами и десертами. В перечне напитков - 100% сок, газированная вода, чай и кофе, приготовленный из молотых зерен в кофемашине.

Так, в среднем на условную единицу мясной нарезки в регпарламенте готовы потратить 505 рублей, рыбной – 525 рублей, а сырной – 375 рублей.

Первое блюдо из мяса обойдется в 255 рублей, а из рыбы дороже – 335 рублей. Второе блюдо с мясным гарниром оценивается в 495 рублей, а с рыбой – в 525 рублей. На десерт в виде тарелки с фруктами закладывается 245 бюджетных рублей, а на пирожное – 235 рублей. Выпечка обойдется еще дешевле: пирог за 165 рублей и пирожки за 155 рублей. Кухня, как поясняется, в основном европейская, русская, восточная, вегетарианская и кавказская.

Кофе из молотых зерен для гостей приготовят за 195 рублей, а чай обойдется в 145 рублей.

Исполнитель должен быть готов обеспечить место оказания услуг необходимой мебелью, фарфоровой посудой и приборами из нержавеющего металла, стеклянной посудой для напитков и столовым бельем. Кроме того, помимо блюд, который укажет заказчик за день до планируемого мероприятия, нужно будет предоставить и персонал для обслуживания. Также у исполнителя должна быть возможность одновременно обслужить 300 гостей в закрытом помещении. Услуги должны быть оказаны до конца текущего года.

Отметим, что 750 тысяч рублей - это максимальная цена контракта, указанная в закупке.

Фото из архива V102.RU