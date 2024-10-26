Общество

Ночные заморозки в Волгоградской области сходят на нет

Общество 26.10.2024 22:14
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26.10.2024 22:14


В Волгоградской области ночные заморозки будут слабеть, а к 29 октября минусовые температуры сменятся на ноль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, еще в ночь на 27 октября местами заморозки будут достигать -5 градусов, а 28 октября они ослабнут до -2. 29 октября ночью будет еще теплее – до нуля. В Волгограде самая холодная ночь в эти дни ожидается 27 октября – температура упадет также до нуля.
Днем в регионе в ближайшие три дня ожидается около 12-13 градусов тепла. В Волгограде завтра будет довольно прохладно – около 8-10 градусов, а к 29 октября потеплеет до +13.
Сильных осадков синоптики в регионе не прогнозируют. 28 и 29 октября в области может пройти небольшой дождь, да и то, не везде. В областном центре он ожидается во вторник.


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