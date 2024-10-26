Ночные заморозки в Волгоградской области сходят на нет

Сильных осадков синоптики в регионе не прогнозируют. 28 и 29 октября в области может пройти небольшой дождь, да и то, не везде. В областном центре он ожидается во вторник.
Общество 26.10.2024 22:14
0
26.10.2024 22:14
Сильных осадков синоптики в регионе не прогнозируют. 28 и 29 октября в области может пройти небольшой дождь, да и то, не везде. В областном центре он ожидается во вторник.
В Волгоградской области ночные заморозки будут слабеть, а к 29 октября минусовые температуры сменятся на ноль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, еще в ночь на 27 октября местами заморозки будут достигать -5 градусов, а 28 октября они ослабнут до -2. 29 октября ночью будет еще теплее – до нуля. В Волгограде самая холодная ночь в эти дни ожидается 27 октября – температура упадет также до нуля.Днем в регионе в ближайшие три дня ожидается около 12-13 градусов тепла. В Волгограде завтра будет довольно прохладно – около 8-10 градусов, а к 29 октября потеплеет до +13.
Сильных осадков синоптики в регионе не прогнозируют. 28 и 29 октября в области может пройти небольшой дождь, да и то, не везде. В областном центре он ожидается во вторник.
Волгоградец отсудил 7 тысяч за купленные в ТЦ несвежие сладости26.10.2024 20:45
Общество 26.10.2024 20:45
Инклюзивный театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил Москву26.10.2024 19:12
Общество 26.10.2024 19:12
«Бедно и скудно»: волгоградские грибники остались без даров леса26.10.2024 18:25
Общество 26.10.2024 18:25
Пострадавших в страшном ДТП под Волгоградом доставили в больницу №1526.10.2024 17:45
Общество 26.10.2024 17:45
Особый противопожарный режим отменили в Волгоградской области26.10.2024 12:33
Общество 26.10.2024 12:33
Мрак и страх: гудящее подземелье сняли на видео жители Волгограда26.10.2024 11:44
Общество 26.10.2024 11:44
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО контрактника Геннадия Карпухина26.10.2024 09:54
Общество 26.10.2024 09:54
В Волгограде открыли стелу Александре Пахмутовой26.10.2024 09:43
Общество 26.10.2024 09:43
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собралась в Волгоград25.10.2024 20:54
Общество 25.10.2024 20:54
Магнитные бури? Три подряд ДТП испортили вечер волгоградских автолюбителей25.10.2024 20:27
Общество 25.10.2024 20:27
В Волгограде половина жителей Тулака осталась без света25.10.2024 19:24
Общество 25.10.2024 19:24
В Волгоградской области высадили 55-милионное дерево акции «Сохраним лес»25.10.2024 19:11
Общество 25.10.2024 19:11
На Мамаевом кургане развернут 200-метровое Знамя Победы25.10.2024 18:37
Общество 25.10.2024 18:37
В Волгограде изменились маршруты трамваев из-за ДТП на ул. Ангарской25.10.2024 17:39
Общество 25.10.2024 17:39
Трое погибли и четверо пострадали в массовом ДТП на трассе в Волгоградской области25.10.2024 16:27
Общество 25.10.2024 16:27