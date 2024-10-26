Инклюзивный театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил Москву

Спектакль «Про...Чехова» вошел в основную программу фестиваля. Лучшие 48 постановок были отобраны экспертами во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым из более чем 500 заявок со всей России и зарубежных стран. Показы этих спектаклей проходят с 28 сентября по 15 ноября на сцене Московского губернского театра и других площадках.
Одно из ноу-хау фестиваля — большое детско-юношеское жюри. Уже в середине ноября они назовут лауреатов VII Большого детского фестиваля. Соперниками волгоградского инклюзивного театра «Теплые Артисты» в номинации «Инклюзивные спектакли» стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Новосибирска.
В постановке приняли участие 14 талантливых волгоградцев с ограниченными возможностями здоровья.
В следующем году «Теплым Артистам» исполнится девять лет. За это время создано 16 спектаклей. Неоднократно проекты инклюзивного театра получали поддержку Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, ПАО «Ростелеком». Коллектив театра — участник и лауреат многочисленных театральных фестивалей, лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце — 2021». Летом 2024 года театр реализовал гастрольный проект, поддержанный ФПГ: три постановки «Теплых Артистов» с успехом прошли на сценах Чувашского государственного театра кукол, Набережночелнинского государственного театра кукол, Башкирского государственного театра кукол и Владимирского областного театра кукол.
Фото инклюзивного театра «Теплые Артисты»