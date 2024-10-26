Инклюзивный театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил Москву





Коллектив Волгоградской региональной общественной организации «Инклюзивный театр «Теплые Артисты» выступил на сцене Московского губернского театра в рамках седьмого Большого детского фестиваля. Ребята с ограниченными возможностями здоровья показали спектакль «Про...Чехова» — пластическую постановку с элементами театра кукол, рассказали V102.RU в театре.





«Про… Чехова» — первый пластический спектакль в репертуаре театра «Теплые Артисты», созданный совместно с Волгоградским областным театром кукол. Режиссер постановки — Мария Кузнецова (театр «Огниво», Мытищи).





- Мы считаем большой удачей возможность сыграть на сцене Московского губернского театра. Своим примером Теплые Артисты, действительно, доказывают, что нет ничего невозможного, — поделилась основатель и руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты» Юлия Фоторная.

Спектакль «Про...Чехова» вошел в основную программу фестиваля. Лучшие 48 постановок были отобраны экспертами во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым из более чем 500 заявок со всей России и зарубежных стран. Показы этих спектаклей проходят с 28 сентября по 15 ноября на сцене Московского губернского театра и других площадках.Одно из ноу-хау фестиваля — большое детско-юношеское жюри. Уже в середине ноября они назовут лауреатов VII Большого детского фестиваля. Соперниками волгоградского инклюзивного театра «Теплые Артисты» в номинации «Инклюзивные спектакли» стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Новосибирска.В постановке приняли участие 14 талантливых волгоградцев с ограниченными возможностями здоровья.В следующем году «Теплым Артистам» исполнится девять лет. За это время создано 16 спектаклей. Неоднократно проекты инклюзивного театра получали поддержку Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, ПАО «Ростелеком». Коллектив театра — участник и лауреат многочисленных театральных фестивалей, лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце — 2021». Летом 2024 года театр реализовал гастрольный проект, поддержанный ФПГ: три постановки «Теплых Артистов» с успехом прошли на сценах Чувашского государственного театра кукол, Набережночелнинского государственного театра кукол, Башкирского государственного театра кукол и Владимирского областного театра кукол.