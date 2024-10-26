Общество

Инклюзивный театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил Москву

Общество 26.10.2024 19:12
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26.10.2024 19:12


Коллектив Волгоградской региональной общественной организации «Инклюзивный театр «Теплые Артисты» выступил на сцене Московского губернского театра в рамках седьмого Большого детского фестиваля. Ребята с ограниченными возможностями здоровья показали спектакль «Про...Чехова» — пластическую постановку с элементами театра кукол, рассказали V102.RU в театре.

Спектакль «Про...Чехова» вошел в основную программу фестиваля. Лучшие 48 постановок были отобраны экспертами во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым из более чем 500 заявок со всей России и зарубежных стран. Показы этих спектаклей проходят с 28 сентября по 15 ноября на сцене Московского губернского театра и других площадках.

Одно из ноу-хау фестиваля — большое детско-юношеское жюри. Уже в середине ноября они назовут лауреатов VII Большого детского фестиваля. Соперниками волгоградского инклюзивного театра «Теплые Артисты» в номинации «Инклюзивные спектакли» стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Новосибирска.

В постановке приняли участие 14 талантливых волгоградцев с ограниченными возможностями здоровья.

«Про… Чехова» — первый пластический спектакль в репертуаре театра «Теплые Артисты», созданный совместно с Волгоградским областным театром кукол. Режиссер постановки — Мария Кузнецова (театр «Огниво», Мытищи). 

- Мы считаем большой удачей возможность сыграть на сцене Московского губернского театра. Своим примером Теплые Артисты, действительно, доказывают, что нет ничего невозможного, — поделилась основатель и руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты» Юлия Фоторная.

В следующем году «Теплым Артистам» исполнится девять лет. За это время создано 16 спектаклей. Неоднократно проекты инклюзивного театра получали поддержку Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, ПАО «Ростелеком». Коллектив театра — участник и лауреат многочисленных театральных фестивалей, лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце — 2021». Летом 2024 года театр реализовал гастрольный проект, поддержанный ФПГ: три постановки «Теплых Артистов» с успехом прошли на сценах Чувашского государственного театра кукол, Набережночелнинского государственного театра кукол, Башкирского государственного театра кукол и Владимирского областного театра кукол.

Фото инклюзивного театра «Теплые Артисты»

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