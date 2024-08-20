



Автоблогеры со всей страны отправляются в путешествия по городам и окрестностям, делают живописные обзоры в самых сложных дорожных условиях. Внимание автомобильного сообщества приковано не к новомодным китайским брендам, а к проверенным и надежным кроссоверам Geely. Неужели, они наконец-то смогли полностью заменить ушедшие с рынка европейские аналоги? Разбираемся в нашем обзоре на примере флагмана модельной гаммы Geely в России – кроссовера Monjaro





Новый бестселлер российского рынка кроссоверов

Monjaro – это премиальная модель Geely по уровню дизайна, материалов и технологий, воплощающая в себе новаторские идеи и современные тенденции автомобильной индустрии.

В российской продаже автомобиль появился сравнительно недавно – в апреле 2023 года, а в волгоградском салоне официального дилера Geely Арконт на Неждановой еще немногим позже. Но это не помешало кроссоверу всего за год выйти в топ по популярности среди моделей Geely в России. По объемам продаж сейчас он занимает первое место.

Geely Monjaro выглядит как чистокровный европеец. Дизайн гармоничный и размеренный, нет каких-то раскосых и резких линий, изогнутой оптики. Сразу видно, что работали шведские дизайнеры, и на первый взгляд никто и не подумает, что это китаец. Настолько у него европейский стиль. Как раз на Monjaro в основном пересаживаются поклонники европейских брендов, потому что они видят знакомый силуэт.





Габаритами Monjaro тоже ничуть не уступает европейским аналогам: колеса на 19 или 20 дюймов, длина авто – 4770 мм, колесная база – 2845 мм. Из дополнительных плюсов можно отметить встроенный в передний бампер дорожный радар адаптивного круиз-контроля и большую панорамную крышу с рейлингами по краям, на которые можно устанавливать багажные системы для путешествий.

Дорожный комфорт, доведенный до совершенства

Салон Geely Monjaro даже с первого взгляда выглядит богатым с уверенным намеком на премиальность: шумоизолирующие передние стекла, высококачественная отделка кожей и замшей, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, лобового стекла, подогрев и вентиляция сидений, многоцветная атмосферная подсветка и премиальная аудиосистема с активным шумоподавлением и 10 динамиками.

На передней панели установлено целых три сенсорных дисплея. Есть те, кто посчитает это излишеством, но отвергать это как плюс в современном кроссовере нет смысла. Это то же самое, что пользоваться в 21 веке кнопочным смартфоном и обвинять владельцев смартфонов в излишнем пафосе. Нет, автомобили с кнопочным управлением уходят в ту же устаревшую ветвь развития.





С помощью селектора на центральной консоли можно выбрать один из шести режимов движения – комфортный, экономичный, спортивный, интеллектуальный, снег или внедорожный. В каждом режиме меняются настройки рулевого управления, двигателя, коробки передач и системы полного привода. Вот это настоящие современные технологии в руках человека.

Geely Monjaro в поисках приключений

Под капотом Monjaro современный 4-цилиндровый турбированный двигатель объёмом 2.0 литра, развивающий мощность до 238 л.с. и крутящий момент до 350 Н∙м. Мотор разработан совместно шведскими и китайскими инженерами Geely.

Разгон с места до 100 км/ч составляет всего 7,7 секунды. При таком динамическом характере двигатель достаточно экономичен – в смешанном цикле расход топлива составляет всего 8,5 литра на 100 километров. В паре с классической высокоэффективной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией кроссовер отлично реализует свои возможности как на ровной дороге, так и на бездорожье.

Это успели проверить российские блогеры в путешествиях по дорогам Татарстана, Чувашии, Кировской области и даже Алтая. За счет длинной базы, 210-милиметрового дорожного просвета и системы полного привода с выбором режимов движения, Monjaro проехал и по проселочным неровным дорогам, и по дорогам с буграми. А удобный салон с огромным функционалом и электронные помощники отлично помогли преодолеть без особой усталости более 3000 километров.





С особой внимательностью в Monjaro позаботились и о безопасности, оснастив кроссовер внушительным пакетом современных систем. Их работу обеспечивают три внешних радара, пять камер и двенадцать ультразвуковых датчиков. И если на интеллектуальном круиз-контроле не стоит подробно останавливаться - им сейчас никого не удивишь, то о системе G-Pilot слышали только самые опытные путешественники. Она облегчает обгоны и перестроения при движении на дальние расстояния, помогает стабильно следовать за впереди идущим автомобилем и уклоняться от тех, кто решил пойти на обгон. Водителю нужно только держать руки на руле.

Можно сказать, что Geely Monjaro это очень хороший аналог шведских и немецких автомобилей как по дизайну, так и по оснащению. Но стоит значительно дешевле. Цены стартуют от 4 274 990 рублей, а на особую версию Exclusive – от 4 744 990 рублей. Кстати, только до конца месяца в волгоградском автосалоне Geely Арконт действуют специальные условия на покупку.





Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (844) 220-29-64 или на сайте . Адрес: Волгоград, ул. Неждановой, 12.

Реклама. ООО «Арконт М». ИНН 3444096194