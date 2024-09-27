«Автомобиль – это моя страсть»: как превратить детскую мечту в дело жизни и построить успешную карьеру





Автобизнес сегодня является одной из самых перспективных и привлекательных отраслей для тех, кто находится в поиске работы. Согласно последним опросам, эта сфера обгоняет многие другие по уровню дохода и возможностям карьерного роста. Поэтому сюда уходят не только опытные технические специалисты, но и новички, решившиеся сменить профессию.

Как построить успешную карьеру в автобизнесе и почему любовь к автомобилям – это навсегда, рассказала в интервью ИА «Высота 102» директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Арконт» Наталья Федорчук.

— Почему решили связать свою жизнь с автомобилями и какую позицию в компании вы сейчас занимаете?

— Автомобиль – это, наверное, моя страсть. Я с детства мечтала водить, и несмотря на то, что я девочка, в возрасте пяти лет уже собирала модельки машин. Когда я попала в автомобильную компанию, то поняла, что автомобиль – это страсть практически всех сотрудников «Арконт». Думаю, что без нее в этой сфере нельзя – ты либо любишь автомобили и все, что с ними связано, либо это просто не твое.

Я стартовала с позиции секретаря-делопроизводителя. Затем был опыт работы ассистентом генерального директора, директором по качеству и развитию, HR-директором и директором дилерского центра. Последняя должность – это директор по послепродажному обслуживанию, а если говорить простым языком, то сейчас являюсь директором по сервису всей компании «Арконт», в которой я работаю уже больше 17 лет.

— В чем секрет такой успешной карьеры и никогда не хотелось сменить место работы?

— Весь секрет в желании развиваться, активности. Моя позиция везде – и в жизни, и в работе – мне не бывает все равно. Все эти годы в компании я постоянно что-то пробую – новые сферы, новые обязанности, развиваюсь и открываю для себя какие-то новые горизонты. Поэтому никогда не было желания сменить место работы. Я нахожусь в постоянной смене внутри компании. Это и интересно, и все время держит в тонусе.

Например, на позиции HR-директора у меня была возможность погрузиться «внутрь» компании – в корпоративную культуру и стратегии развития этой сферы. В какой-то момент я поняла, что мне нужно посмотреть на бизнес с другой стороны – стороны коммерсантов. Перешла на позицию директора дилерского центра, и это оказалась, действительно, другая вселенная, которая не менее интересна. Сейчас в направлении сервиса моя задача организовать весь процесс обслуживания автомобилей и работу около 500 сотрудников. Это тоже новый вызов для меня и новые горизонты для развития.





— В «Арконт» поддерживают такие стремления сотрудников к развитию?

— Основная позиция и руководства, и всей корпоративной культуры – это развитие сотрудников внутри компании. 99% наших руководителей выросли внутри группы «Арконт». Отклонение от карьерной траектории в ту или иную сферу деятельности не только возможно, но и приветствуется. Главное – желание расти, развиваться, обучаться на каждом этапе.

Я очень люблю миссию нашей компании, которая говорит о том, что в широком смысле это сервисная компания. Для нас очень важно и почетно лидировать на автомобильном рынке, потому что автомобиль – это свобода передвижения. Мы причастны к тому, что люди становятся более свободными. Наше предназначение в том, чтобы обслуживание и приобретение автомобиля были комфортными.

— В компании много сотрудников, которые работают годами?

— Да, в «Арконт» свыше 100 сотрудников работают более пяти лет. У нас есть механики, которые работают с момента открытия дилерских центров – это более 15 лет, есть руководители со стажем более 17 лет. В сфере сервиса таких примеров очень много.

— В чем заключается сервис автомобилей сегодня и изменился ли он за 5-10 лет?

— От нас, как от сервисной компании, клиенты хотят получить технически исправный автомобиль. Для этого мы и работаем – осуществляем абсолютно разные виды ремонта и обслуживания. Мы постоянно обновляем стандарты, ориентируясь на мировые тенденции, и каждый день опрашиваем клиентов. За счет этого сервис у официального дилера с каждым годом становится все более прозрачным.

Например, для общения с клиентами в большинстве случаев используем онлайн-инструменты: фото- и видеофиксацию диагностики автомобиля. Дистанционно клиент видит весь перечень работ и калькуляцию, согласовывает, и сразу начинается работа. Это ускоряет весь процесс сервиса, делает его современным и комфортным.





— А есть такие клиенты, которые обслуживаются в «Арконт» много лет и возвращаются даже после покупки нового автомобиля?

— Есть такой показатель, как уровень удовлетворенности клиентов. В компании «Арконт» он составляет 97%. Это значит, что 97 человек из 100 довольны качеством нашего сервисного обслуживания.

Много примеров, когда в нашей компании обслуживаются семьями, меняют автомобиль и дальше остаются с сервисом «Арконт». В чем секрет? Я думаю в том, что мы компания с человеческим лицом. Каждый случай, каждый клиент и каждый сотрудник для нас уникален.

— В любом деле главное – это люди. Какие качества вы считаете важными для работы в компании официального дилера?

— Активная жизненная позиция, желание работать в команде профессионалов и, конечно, любовь к автомобилям. Поэтому часто мы принимаем людей даже без опыта, включаем в программу адаптации с опытными наставниками. А дальше возможны программы обучения и повышения квалификации, в том числе на позиции руководителей.





— Кроме возможностей для карьерного роста, чем ещё «Арконт» может быть интересен как работодатель?

— Прежде всего, это уровень оплаты труда – в компании «Арконт» он выше среднего по Волгограду. Это те благополучие и мечты, которые могут реализовать наши сотрудники. Например, механик может получать 200 000 рублей.

В своих отзывах большинство наших сотрудников также упоминают очень классный коллектив. Это действительно «своя тусовка» с увлеченными людьми. В нашей компании люди находят не только интересную работу, но и друзей, возлюбленных, а служебные романы часто перерастают в семьи.

— Расскажите про традиции и корпоративную культуру — правда, что в «Арконт» она очень интересная?

— Компании «Арконт» уже 32 года — это большая история, в том числе, корпоративной культуры. В моменте трудоустройства действует программа наставничества до того момента, пока новичку это необходимо. Атмосфера в коллективе, умение слушать и слышать своих коллег – это тоже часть нашей корпоративной культуры. Внимание к семьям, подарки детям на все праздники и, конечно, совместные корпоративные мероприятия: спортивные турниры, традиционная новогодняя конференция, закрытые вечеринки и ежемесячный конкурс среди сотрудников «Арконт-профи» — все это часть нашей жизни уже много лет. Приходите и сами все увидите, став частью большой и дружной семьи «Арконт».

Смело пишите или звоните HR-менеджеру Анастасии: +7 (937) 259-27-75 и записывайтесь на собеседование. Единственное требование – любовь к автомобилям.

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