OMODA S5 – спортивный седан с передовыми технологиями в «АРКОНТ»

OMODA S5 – вторая модель китайского бренда, которая стала доступна с весны 2023 года и уже успела зарекомендовать себя среди автолюбителей. Автомобиль привлекает не только своим спортивным дизайном и безопасностью, но и современными технологиями. Высокотехнологичный седан вобрал в себя все лучшие тенденции автомобильной индустрии и продолжает приковывать взгляды на российских дорогах других владельцев авто. Чем же так притягивает модель OMODA S5? Подробнее в нашем автообзоре.

Впечатляющий дизайн и комфорт

Нельзя не отметить внешний вид модели спортивного седана, который лаконично сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии. Спереди обращают на себя внимание воздухосборники в бампере и решетка в виде ромбов градиентной формы, которая создает визуальный 3D-эффект. Завершают агрессивный образ два задних потрубка с алюминиевой окантовкой.





Не менее впечатляющим видом может похвастаться и сам салон. Передние сиденья с развитой боковой поддержкой имеют также спортивный дизайн и выполнены в кожаной отделке, как и все оформление просторного салона. В зимний пакет опций входит обогрев ветрового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений. По умолчанию внутри S5 установлена медиасистема с радио, шестью динамиками и экраном 10,25 дюймов высокой четкости, поддержкой Bluetooth с функциями Android Auto и Apple CarPlay.

Для комфортного вождения модель оборудована современными системами безопасности, такими как ABS, EBD, системы помощи при старте на подъеме и другими. Габаритами автомобиль не уступает европейским аналогам седанов: длина авто – 4644 мм, колесная база – 2650 мм, колеса на 16 или 17 дюймов.





Для справки

Марка OMODA нацелена на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющих нестандартно мыслить и открытых для всего нового. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном и креативном образе жизни. В России марка присутствует с 2022 года. С момента старта продаж клиентам передано более 55 000 автомобилей. Дилерская сеть состоит из более чем 160 предприятий по всей стране и будет постоянно расширяться

Официальным дилером автомобилей «OMODA» в Волгограде является «АРКОНТ». Компания с 30-летней историей в регионе представляет самые крупные, популярные и надежные бренды автомобилей.





Практичность и надежность

Под капотом OMODA S5 современный 4-цилиндровый двигатель объемом 1,5 литра, развивающий мощность до 113 л.с и крутящий момент до 275 Н·м. Разгон с места до 100км/ч составляет 13,2 секунды. Максимальную скорость машина развивает до 180 км/ч. Двигатель авто достаточно экономичен для передвижения – в смешанном цикле расход топлива составляет всего 7,3 литра на 100 километров.

Автомобиль идеально подходит для повседневного передвижения в городе. В пробках и неритмичном городском потоке S5 передвигается плавно, но при этом седан при первой же команде готов рвануть вперед. Цены на модели стартуют от 1 999 000 рублей.





Автомобиль точно никого не оставит равнодушным. Узнать подробности и записаться на выездной тест-драйв можно по телефону +7(8442)20-59-18 или на сайте.

OMODA Арконт

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тел. +7 8442 20-49-93

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