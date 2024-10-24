Бывшие конюшни в центре Волгограда потеряли ценность и статус

Старое одноэтажное здание в самом центре Волгограда на ул. Новороссийская, 2 лишилось статуса выявленного объекта культурного наследия региона. Как сообщает V102.RU, об этом говорится в приказе Облкультнаследия.

По этому адресу расположено здание «Конюшни гарнизона 187-го пехотного Аварского полка, второй корпус». Согласно справочным данным, 187-ой пехотный Аварский полк входил в состав 47-ой пехотной дивизии. Полк стоял в Царицыне Саратовской губернии в 1913-1914 годах. Полковой знак 187-го пехотного Аварского полка хранится в экспозиции Волгоградского мемориально-исторического музея.

Согласно документу, признаны утратившими силу опубликованные ранее приказы о включении старого здания на ул. Новороссийской в перечень выявленных объектов культурного наследия. Также решением профильного комитета обладминистрации отказано во включении данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ.

Как ранее сообщало информагентство, бывшие конюшни расположены на территории спорткомплекса «Динамо» в Центральном районе Волгограда. В декабре 2020 года в реестр памятников истории и культуры регионального значения было включено старое одноэтажное здание в центре Волгограда на улице Новороссийская, но под номером 2д (на фото - ред.). Этот объект как раз расположен около проезжей части. В приказе Облкультнаследия речь идет о другом здании, которое находится поблизости.

Фото из архива V102.RU