Зазевавшийся водитель иномарки протаранил «ГАЗель» в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. Как сообщает V102.RU, авария произошла накануне вечером на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежная. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





На кадрах видно, как «ГАЗель» стоит на стоп-линии в ожидании переключения на разрешающий сигнал светофора, когда в нее врезается на большой скорости легковой автомобиль. От сильного удара иномарка въезжает под кузов грузовика, после чего происходит задымление кузова.

К иномарке сразу поспешили очевидцы происшествия, чтобы вытащить водителя из дымящегося автомобиля.

Видео: Powernet / vk.com