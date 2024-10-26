Мрак и страх: гудящее подземелье сняли на видео жители Волгограда

Общество 26.10.2024 11:44
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26.10.2024 11:44
Жители Волгограда возмущены состоянием подземного перехода под железной дорогой в Советском районе вблизи подземной станции скоростного трамвая «Ельшанка». Экскурсию по мрачному подземелью провела одна из разгневанных волгоградок, которая пригласила чиновников прогуляться как-нибудь вечером по данному объекту, передает V102.RU.
Отвалившаяся плитка со стен перехода, разрисованного граффити, вздыбленная штукатурка на потолке, горы мусора, битого стекла и плитки – так выглядит сегодня это место. Ко всем прочим прелестям добавился, по словам автора видео, и угрожающе гудящий светильник. Кто отвечает за освещение перехода, женщине узнать так и не удалось.
- Того и гляди, потолок обвалится прямо на голову. Десять лет назад его построили, и на что это теперь похоже, - комментирует женщина, показывая верхнюю часть перехода с подтеками и латками из цемента.
Особенно мрачным выглядел выход автора видео из перехода в полную темноту. Рядом с переходом нет ни одного фонаря.
Напомним, подземный переход под железной дорогой в феврале 2022 года затопило талыми водами. А через несколько месяцев со стен подземелья отлетела почти вся плитка, чудом не завалив проходивших по нему людей.
Видео читательницы V102.RU
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