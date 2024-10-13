Вальдшнепа с ЧМТ спасают в птичьем приюте Волгограда

В волгоградском приюте «Птичий остров» – новый питомец. Как рассказали V102.RU волонтеры, пострадавший вальдшнеп попал в приют с черепно-мозговой травмой.
- Сейчас время перелета этих птиц на юг. Они плохо ориентируются во время быстрого полета. Из-за расположения глаз и достаточно тяжелого веса, который не позволяет маневрировать, во время пролета над городами они часто врезаются в фасады зданий, рекламные щиты и провода,
- объяснили активисты.
Это одна из самых сложных птиц в реабилитации – они едят крайне редко из-за особенностей клюва.
Название этой птицы в переводе с немецкого означает «лесной кулик» (waldschnepfe). В России вальдшнепов раньше также называли боровыми куликами, боровиками, березовиками и крехтунами. Этих птиц постоянно подстерегает опасность – на них активно охотятся, также они становятся добычей для других животных.
Фото «Птичий остров» vk.com