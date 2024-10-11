Специалисты компании «Парк», подписавшей с администрацией Волгограда инвестиционное соглашение о благоустройстве парка «Дружба: Волгоград-Баку», приступили к его обследованию и составлению плана реконструкции. Как сообщили V102.RU в пресс-службе компании-концессионера, первым делом здесь планируют привести в порядок пришедшие в негодность линии наружного освещения, пешеходные дорожки и другие элементы благоустройства.

В ближайшее время в парке установят более 150 современных светодиодных ламп и смонтируют архитектурную подсветку в пяти беседках, которые ранее не освещались. В план работ агрономов уже включено дополнительное озеленение парка «Дружба: Волгоград-Баку». На территории, где есть полив, высадят крупномерные саженцы хвойных деревьев высотой до 4 метров.

Архитекторы ООО «Парк» также приступают к разработке проекта реконструкции недостроенного здания кафе «Чайная» и неработающего фонтана напротив входной группы. Архитектурный облик этих и прочих существующих на территории парка объектов будет сохранен.

Напомним, что в мае 2024 года депутаты Волгоградской городской думы дали согласие на передачу в концессии объектов парка «Дружба: Волгоград-Баку». Тогда же было принято концептуальное решение об объединении этого парка с ЦПКиО, благоустройством которого в рамках муниципально-частного партнерства с 2017 года занимается ООО «Парк». Накануне мэрия подписала с концессионером соответствующее соглашение.

Ранее сообщалось, что благоустройство территории объединенных парков будет выдержано в стиле единой концепции. Все уже имеющиеся объекты будут сохранены и при необходимости отреставрированы. Здесь появятся зоны семейных развлечений, в том числе на бесплатной основе. В рамках благоустройства будут обновлены дорожки, освещение, малые архитектурные формы. В здании кафе «Чайная» планируется открыть комплекс объектов с виртуальной реальностью. Общий планируемый объем инвестиций составит не менее 60 миллионов рублей.

Фото: ООО «Парк»