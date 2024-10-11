Сбитого в Волгограде 16-летнего доставщика спасают в реанимации больницы №25

Общество 11.10.2024 12:27
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11.10.2024 12:27
Подросток, которого накануне сбил автомобиль на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда, был госпитализирован в больницу №25. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 16-летний юноша находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Напомним, накануне несовершеннолетнего доставщика на электровелосипеде снесла Audi F5. За рулем дорогой иномарки находился 18-летний водитель.
В отношении водителя возбуждено дело об административном производстве по ст. 12.24 КоАП РФ.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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