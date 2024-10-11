Общество

Сбитого в Волгограде 16-летнего доставщика спасают в реанимации больницы №25

Общество 11.10.2024 12:27
0
11.10.2024 12:27


Подросток, которого накануне сбил автомобиль на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда, был госпитализирован в больницу №25. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 16-летний юноша находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. 
Напомним, накануне несовершеннолетнего доставщика на электровелосипеде снесла Audi F5. За рулем дорогой иномарки находился 18-летний водитель. 
В отношении водителя возбуждено дело об административном производстве по ст. 12.24 КоАП РФ.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2024 15:35
Общество 11.10.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 15:31
Общество 11.10.2024 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2024 14:11
Общество 11.10.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 13:32
Общество 11.10.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 13:12
Общество 11.10.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:41
Общество 11.10.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:34
Общество 11.10.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:26
Общество 11.10.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 10:01
Общество 11.10.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 09:04
Общество 11.10.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 08:31
Общество 11.10.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 07:25
Общество 11.10.2024 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 21:37
Общество 10.10.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 20:35
Общество 10.10.2024 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 20:02
Общество 10.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:50
Опубликовано видео штурма СОБРом дома цыган под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде серия выстрелов испугала горожан возле ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Уединиться в мегаполисе: волгоградцам стали доступны квартиры с террасамиСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде задержаны члены банды Басаева и Хаттаба, напавшие на десантников в 2000 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«СЭ»: сборная Сирии сыграет с россиянами матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:11
Концессионер поделился ближайшими планами благоустройства парка «Дружба: Волгоград — Баку»Смотреть фотографии
13:51
OMODA S5 – спортивный седан с передовыми технологиями в «АРКОНТ»Смотреть фотографии
13:42
В Иловле Волгоградской области цыгане снова напали на полициюСмотреть фотографии
13:32
В Дзержинском районе Волгограда в выходные подключат новый водоводСмотреть фотографии
13:12
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Волгоградцы отдыхают от мессенджеров в СочиСмотреть фотографии
12:45
В Волжском сгорела квартира: погибла женщинаСмотреть фотографии
12:27
Сбитого в Волгограде 16-летнего доставщика спасают в реанимации больницы №25Смотреть фотографии
11:41
В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Дмитрия КульчеваСмотреть фотографии
11:34
В МВД назвали фейком визиты полицейских в квартиры волгоградцев для снятия биометрииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде подготовят программу ремонта и развития облбольницы №1Смотреть фотографии
10:35
Недоброе утро: автомобиль такси рухнул в яму на улице Хрустальная в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работыСмотреть фотографии
10:18
Качество на высоте: T2 модернизировала более 10% базовых станций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
На волгоградца возбудили дело за экстремистские посты в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:01
Безголовую капусту высадили у амфитеатра в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
В Волгограде стали известны подробности жуткого ДТП с курьером на ПархоменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Полицейский из Волжского попался на взятке в 250 тысяч за мигрантовСмотреть фотографии
09:04
Ведущему волгоградскому информационному агентству «Высота 102» - 18!Смотреть фотографии
08:58
Три волгоградки заработали 2 млн на фейковом материнствеСмотреть фотографии
08:37
Волгоградский боксер Каримов завоевал бронзу чемпионата РФСмотреть фотографии
08:31
Северное сияние раскрасило небо в Волгоградкой областиСмотреть фотографии
08:10
В Волгограде иномарка сбила курьера на ул. ПархоменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:25
В Волгоградской области повысят зарплаты лесникамСмотреть фотографии
21:37
Отопление в жилых домах Волжского запустят с 15 октябряСмотреть фотографии
 