Отопление в жилых домах Волжского запустят с 15 октября

Администрация города Волжского в Волгоградской области сегодня, 10 октября, объявила дату начала отопительного сезона, передает V102.RU.

- Тепло начнет поступать в дома волжан с 15 октября, а в школы, детские сады и больницы с 14 октября, - сообщила администрация города.

Напомним, что в Волгоградской области ранее постановления о старте отопительного сезона подписали в Жирновском, Котовском, Ольховском, Серафимовичском, Чернышковском районах, городском округе-городе Урюпинск.

О начале подтопки социальных объектов объявили власти в Быковском, Даниловском, Котовском, Новониколаевском, Ольховском, Старополтавском, Чернышковском районах, городских округах-городах Урюпинск и Михайловка.

Сообщалось, что тепло уже поступило в 70 социально значимых объектов, а также 170 МКД.