Общество

Дотянуть бы до весны? Волжско-Камский каскад ГЭС переведён в режим экономии

Общество 08.10.2024 19:32
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08.10.2024 19:32


Жаркая и засушливая погода заставили Росводресурсы пересмотреть режим работы Волжско-Камского каскада. Как сообщает ИА «Высота 102», в верховьях Волги специалисты недосчитались притока воды, из-за чего вынуждены были корректировать сбросы гидроэлектростанций.

- По данным Росгидромета, суммарный приток составил 84% нормы. Самый низкий показатель был в Рыбинском, Горьковском и Угличском водохранилищах – 44%, 39% и 40% нормы соответственно. В октябре межень продолжится. Прогнозируется, что суммарный приток составит меньше нормы (72% нормы) по всему водосбору и будет колебаться в интервале 8,7-12,7 км³, при норме 14,9 км³, - рассказали журналистам в пресс-службе Росводресурсов.

При этом неутешительны и прогнозы на конец года. Эксперты рассчитывают, что в четвёртом квартале водохранилища каскада примут в районе 28-36 км³ воды, что составляет 83% нормы.

Сложившаяся ситуация вынудила федеральное агентство для сохранения работоспособности питьевых водозаборов, а также стабильного судоходства ограничить сброс.

Отметим, режим экономии уже сказался на работе Волжской ГЭС. Если ранее специалисты сообщали о сбросе 5500-6000 м3/с, то сейчас и этот скромный объём сокращён до 5000-5400 м3/с. Такой сброс гидроэлектростанция продолжит производить вплоть до 10 ноября 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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