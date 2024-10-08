Три вируса подняли на 1% заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области

В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ за неделю подросла на 1%, а по COVID на 7,5%. Такие данные, как передает V102.RU, приводит территориальное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии - это преимущественно риновирусы, парагрипп и аденовирус. Снижение заболеваемости ОРВИ отмечено только среди детей 3-6 лет на 6% и 7-14 лет – на 3%.

Коронавирус продолжает активно заражать жителей региона. По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области по-прежнему преобладает геновариант «Омикрон».

Сейчас в регионе идет прививочная компания против гриппа - прививки сделали более 29% населения области.