Расследования

Оперативники МВД поймали волгоградца при передаче взятки приставу, дело завел СК

Расследования 08.10.2024 10:49
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08.10.2024 10:49


В Волгограде 37-летний местный житель задержан оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по  Волгограду во время передачи взятки судебном приставу. Как сообщает ИА «Высота 102», на мужчину следственными органами возбуждено уголовное дело. 

– Желая избежать наложения ареста на принадлежащую ему иномарку, мужчина предложил незаконное денежное вознаграждение судебному приставу, – рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Факт покушения на дачи взятки должностному лицу был задокументирован полицейскими, когда фигурант попытался передать деньги в кабинете судебного пристава.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30., ч.3 ст.291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу. Как уточняют в СУ СК России по Волгоградской области, непристойное предложение сотрудник УФССП по Волгоградской области получил от владельца транспортного средства на парковке торгового центра, где была припаркована иномарка. Не имея средств на карте, чтобы оплатить долги, мужчина предложил приставу решить вопрос проще  – с помощью взятки. 

О склонении к совершению коррупционного преступления страж порядка сообщил вышестоящему руководству. Факт передачи незаконного денежного вознаграждения также был задокументирован службой собственной безопасности УФССП России по Волгоградской области,  – уточнили в пресс-службе СУ СКР. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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