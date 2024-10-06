В наши дни пластиковые карты обрели такую сумасшедшую популярность, что многие люди полностью очистили свой кошелёк от наличных денег. Не значит ли это, что в Волгограде станет меньше коллекционеров, собирающих юбилейные монеты? Наверняка нет. И вот вам «говорящий» пример. Едва объявив о выпуске монеты «Ёжик в тумане», Банк России из-за невероятного ажиотажа решил увеличить тираж до 7 тысяч экземпляров. О традиции чеканки памятных монет, их дизайне и мечтах любого нумизмата - в материале ИА «Высота 102».

Праотцы современных юбилейных монет появились в России еще в царские времена. Чеканили их по особым случаям - причём, не только в честь коронации нового правителя.





- Первой русской памятной монетой называют золотой пятирублевик, отчеканенный из алтайского золота на Санкт-Петербургском монетном дворе в 1832 году. От других золотых монет его отличала памятная надпись: «ИЗЪ РОЗС. КОЛЫВ.» (Из Россыпей Колыванских), - рассказывает эксперт музейно-выставочной деятельности отделения Банка России по Волгоградской области Марина Бурцева. - В 1720-х годах на Алтае в окрестностях села Колывань нашли большие рудные запасы с высокой концентрацией меди, содержащей примеси серебра и золота. Это открытие помогло быстро организовать там горнорудное производство. Для плавки ценной руды построили Колывано-Воскресенский и Барнаульский медеплавильные заводы, которые в скором времени расширились и перепрофилировались на сереброплавильное производство, заняв нишу крупнейших в России поставщиков драгоценных металлов. Получаемые при выплавке серебро и золото отправляли в центральную часть страны. А из меди, на специально построенном вблизи Барнаула монетном дворе, стали чеканить «особливые монеты» для хождения их на территории всей Сибири до самой Камчатки. В 1832 году в честь начала чеканки монет из алтайского золота в Санкт-Петербурге были изготовлены первые памятные золотые монеты номиналом 5 рублей.





После такого яркого дебюта император Николай I решил сделать чеканку монет с изображением по-настоящему исторических событий новой традицией.

- Уже в 1834 году мастера представили первый серебряный памятный рубль, посвященный открытию Александровской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь годовщины Отечественной войны 1812 года. Всего же за историю царской России на монетных дворах изготовили 13 видов памятных монет - последней из таких стал Гангутский рубль, посвященный 200-летию первой победы русского флота в морском сражении, - отмечает специалист.





Увы, но в 1914 году традиция резко оборвалась и забылась на долгих 50 лет. Только в 1965 году в СССР вновь изготовили юбилейную монету из медно-никелевого сплава. Знаменитый рубль, отчеканенный почти 60 миллионов раз, посвятили 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. К слову, эта монета обрела такую популярность, что сохранилась не только у опытных нумизматов, но и у многих любителей.

- В советское время в стране выпустили 159 видов памятных монет. Из-за дороговизны их создатели не использовали драгоценные металлы. Впрочем, исключения все же случались. Накануне московских Олимпийских игр 1980 года на монетных дворах изготовили по 14 малых и больших серебряных, 6 золотых и 5 платиновых, а также 6 видов медно-никелевых монет. А в 1988 году впервые в истории отечественного монетного дела появилась памятная монета из палладия (25 рублей в серии «1000-летие Крещения Руси»). Все они предназначались для продажи за рубеж через Банк для внешней торговли СССР.





В 80- е годы юбилейные монеты, заразившие духом коллекционирования многих советских мальчишек, чаще всего выпускали в канун важных годовщин. Разнообразие сюжетов, прямо скажем, было небольшим - наряду с историческими в ходу были географические и театральные сюжеты. Кстати, и Сталинград, и современный Волгоград не раз появлялись на юбилейных монетах. Чаще всего Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы своими изделиями поздравляли город на Волге с юбилеем победы в Сталинградской битве или победы в Великой Отечественной войне.

- После 1991 года уже классические сюжеты дополнились новыми, куда более разнообразными, - говорит Марина Бурцева. - Самыми популярными стали серии «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Города воинской славы», в которой вспомнили в том числе про Калач-на-Дону, «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Выдающиеся спортсмены России», а также монеты, посвященные Олимпийским играм в Сочи. Интересно, что их стали изготавливать не только из медно-никелевого сплава, но и из серебра.

А теперь - пара слов о технологии выпуска. В руки коллекционеров могут попасть монеты в качестве «пруф», в обычном (А/Ц) или улучшенном качествах (Б/А).

- Монеты качества «пруф» изготавливаются методом, позволяющим получить на поверхности чистое, зеркальное поле и матовое рельефное изображение и надписи. Рисунки их реверсов зачастую многоплановые и сложные по композиции, - объясняет эксперт. - А вот «А/Ц» и «Б/А» — монеты обычного качества. Они становятся не столько коллекционной вещью, сколько реальным платежным средством. На монетах этого вида нет зеркальных поверхностей, поля, рисунки и надписи имеют одинаковую фактуру, а рельефы не контрастируют с полями.

Ценность каждой юбилейной монеты зависит от многих факторов. Профессионалы в первую очередь узнают ее тираж, оценят сохранность, а дальше присмотрятся к мелочам. Удивительно, но «веса» выставленной на аукцион вещи придаёт даже отсутствие знака монетного двора.





Как и прежде, большинство юбилейных монет выглядят вполне классически - памятные даты, города... От того-то новые оригинальные экземпляры по-настоящему «выстреливают» и разлетаются с молниеносный скоростью. Такой успех, к примеру, имели цветные монеты «Ну, погоди», «Бременские музыканты» и «Три богатыря». В прошлом году целью номер один для коллекционеров и спекулянтов со всей страны стала серебряная монета, посвящённая творчеству Виктора Цоя. А в этом году нумизматы называют своим самым желанным приобретением «Ёжика в тумане», отчеканенного в честь 50-летия знаменитого мультфильма. Спрос на него оказался настолько высок, что Банк России объявил об увеличении тиража. До Волгограда, как и многих других городов России, новинка пока не дошла. А вот перекупщики, успевшие раздобыть новенькую серебряную монету, уже сейчас просят за нее больше двадцати тысяч рублей.

Впрочем, рынок памятных монет не ограничивается одной конкретной страной, поэтому нумизматы со всего мира могут пополнить свою коллекцию не только «местной» диковинкой, но и любой другой монетой. Выбор настолько велик, что в большинстве случаев вопрос упирается только в цену и в личные предпочтения, о которых, как известно, не спорят.

Автор Виктория Чумакова