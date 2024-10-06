Синоптики пообещали волгоградцам сильные дожди

Сухая и пожароопасная погода, которая установилась в Волгоградской области, продлился еще неделю. Сильные дожди, как сообщает V102.RU со ссылкой на Gismeteo, ожидаются в регионе только в следующее воскресенье, 13 октября.

Осадки на новой неделе будут незначительными. Дождь возможен 8 октября, но он вряд ли спасет грибной сезон. Объем осадков ожидается на уровне 0,2 мм – это всего лишь очень слабый дождь.

В воскресенье, 13 октября, объем осадков будет уже существенным – 10,1 мм. 14 октября – 1,9 мм, а вот 15 октября и вовсе 30,3 мм – это больше 30 литров воды на 1 квадратный метр, что очень много.