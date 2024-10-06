На ул. Крепильная в Волгограде заменят 40-метровый участок коллектора

Устранено технологическое нарушение на коллекторе в Советском районе Волгограда, где сегодня, 6 октября, произошел провал асфальта на проезжей части улицы Крепильная.

Как сообщили V102.RU в «Концессии водоснабжения», специалистам потребовалось меньше суток, чтобы восстановить поврежденный участок системы городской канализации. Труба здесь была проложена больше 40 лет назад и из-за износа деформировалась. В результате сточные воды размыли грунт, что привело к образованию провала на одной из полос проезжей части.

Территория была огорожена в соответствии с требованиями безопасности. Сотрудники Концессий раскопали поврежденный участок, откачали сточные воды и смонтировали 8 метров новой стальной трубы. На время проведения работ движение было временно приостановлено, потом его открыли, но пока только по одной полосе. На работе канализации и водоснабжении это не отразилось – отключений потребителей не было.

- Для того чтобы избежать новых технологических нарушений на коллекторе, «Концессии водоснабжения» обновят 40-метровый участок в Советском районе по улице Крепильной. Старые трубы заменят на современные технологичные из пластика. При этом ремонт будет идти без прекращения подачи ресурса, - сообщили в компании.

Работы начнутся в ближайшие дни. Для безопасности горожан вокруг раскопанного участка установлено специальное ограждение и сигнальные огни. Ночью здесь будет организовано дежурство.

Фото: «Концессии водоснабжения» / t.me