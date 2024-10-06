Общество

На ул. Крепильная в Волгограде заменят 40-метровый участок коллектора

Общество 06.10.2024 18:54
0
06.10.2024 18:54


Устранено технологическое нарушение на коллекторе в Советском районе Волгограда, где сегодня, 6 октября, произошел провал асфальта на проезжей части улицы Крепильная. 

Как сообщили V102.RU в  «Концессии водоснабжения», специалистам потребовалось меньше суток, чтобы восстановить поврежденный участок системы городской канализации. Труба здесь была проложена больше 40 лет назад и из-за износа деформировалась. В результате сточные воды размыли грунт, что привело к образованию провала на одной из полос проезжей части.

Территория была огорожена в соответствии с требованиями безопасности. Сотрудники Концессий раскопали поврежденный участок, откачали сточные воды и смонтировали 8 метров новой стальной трубы. На время проведения работ движение было временно приостановлено, потом его открыли, но пока только по одной полосе. На работе канализации и водоснабжении это не отразилось – отключений потребителей не было.

- Для того чтобы избежать новых технологических нарушений на коллекторе, «Концессии водоснабжения» обновят 40-метровый участок в Советском районе по улице Крепильной. Старые трубы заменят на современные технологичные из пластика. При этом ремонт будет идти без прекращения подачи ресурса, - сообщили в компании.

Работы начнутся в ближайшие дни. Для безопасности горожан вокруг раскопанного участка установлено специальное ограждение и сигнальные огни. Ночью здесь будет организовано дежурство. 

Фото: «Концессии водоснабжения» / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.10.2024 17:09
Общество 06.10.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 16:06
Общество 06.10.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 15:14
Общество 06.10.2024 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 14:31
Общество 06.10.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 14:16
Общество 06.10.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 12:08
Общество 06.10.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 11:35
Общество 06.10.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 10:37
Общество 06.10.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 08:33
Общество 06.10.2024 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 21:35
Общество 05.10.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 20:19
Общество 05.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 20:01
Общество 05.10.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 19:17
Общество 05.10.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 18:18
Общество 05.10.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 18:08
Общество 05.10.2024 18:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:28
Волгоградские ватерполисты отыгрались на молодыхСмотреть фотографии
18:54
На ул. Крепильная в Волгограде заменят 40-метровый участок коллектораСмотреть фотографии
17:50
11-летняя девочка погибла под завалами песка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Семьям погибших участников СВО из Волгоградской области передали наградыСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде ликвидируют провал у завода «Волма»Смотреть фотографии
15:14
Строительство центра культуры в Михайловке приближается к «экватору»Смотреть фотографии
14:31
Температурные рекорды и засуха: Волгоградская область вошла в число рискованных для жизни регионовСмотреть фотографии
14:16
«Некоторые люди без нас уже не могут»: чем живёт старейший книжный магазин ВолгоградаСмотреть фотографии
13:45
Уроженец Казахстана усилил терпящий неудачи «Каустик»Смотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом на берегу озера нашли тело сельхозрабочегоСмотреть фотографии
12:08
«Изменился получатель»: с волгоградцев требуют документы для пополнения транспортной картыСмотреть фотографии
11:35
Миролюб, Алифмо и Яхё родились в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:15
«Портал открылся?»: глубокий провал образовался на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Ценный павильон на кладбище под Волгоградом возьмут под охрануСмотреть фотографии
09:39
Среди пострадавших 5 детей: озвучены подробности смертельного ДТП с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:33
Судью в Волгоградской области наказали после жалобы чиновникаСмотреть фотографии
08:03
Под Волгоградом задержали рыбаков с краснокнижным уловом на полмиллионаСмотреть фотографии
07:12
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения подростков на мужчину в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:26
Один человек погиб и 11 пострадали в автокатастрофе с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:35
В Волгограде автохам на «Ниве» вскарабкался по ступеням набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
Волгоградские ватерполисты потерпели первое поражение в сезоне от казанцевСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде камера засняла момент жесткого ДТП на остановке «Медтехника»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Волгоградцам рассказали, кому проиндексируют зарплату в 2025 годуСмотреть фотографии
20:01
«Во время занятий ты буквально оживаешь»: заслуженный учитель России из Волжского – о современных детях, амбициях и ЕГЭСмотреть фотографии
19:17
Другие приоритеты? В Волгограде чиновники четвертый год не видят аварийный тротуар у себя под носомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
В Волгограде в ЦКЗ наградили заслуженных педагогов регионаСмотреть фотографии
18:08
Мэрия махнула рукой на безопасность двух десятков мостов: суд вынес решениеСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде спасли из заточения и на руках вынесли к врачам 93-летнего дедушкуСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке потушили крупный ландшафтный пожар у торгового центраСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Депутат ГД Аксаков посоветовал хранить деньги на рублевых вкладахСмотреть фотографии
 