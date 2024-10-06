В Волгограде ликвидируют провал у завода «Волма»

Ведутся работы по замене участка сети водоотведения в Советском районе Волгограда, где на улице Крепильная образовался глубокий провал, передает V102.RU.

- В настоящее время по адресу ул. Крепильная, 128 ведутся земляные работы, после чего специалисты «Концессий водоснабжения» приступят к замене участка сети водоотведения. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности. Отметим, что сети работают в штатном режиме, - сообщили в компании.

Напомним, что ранее о провале асфальта на проезжей части улицы Крепильная у завода «Волма» сообщили местные жители. Эта улица находится рядом с поселком Купоросный.

Скриншот с видео: Волгоград / t.me