Строительство центра культуры в Михайловке приближается к «экватору»

В Волгоградской области уже построен каркас будущего центра культурного развития в Михайловке. Как сообщили V102.RU в облстрое, готовность объекта, который возводится по губернаторской программе развития городского округа и регпроекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», на данный момент превышает 40%.





- Подрядчик завершает монтаж кровли и оконных блоков, работает над монтажом внутренних инженерных сетей — водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция, отопление. После этого сможет приступить к внутренней отделке помещений. Параллельно идет благоустройство территории — укладка тротуарной плитки, установка опор наружного освещения, озеленение, - сообщили в профильном комитете.





Ранее сообщалось, что такие же здания-клоны возводятся, в частности, в городе Лиски Воронежской области и в городе Кстово Нижегородской области. Новое здание в Михайловке строится на пересечении улиц Белорусская и Новороссийская.

Заказчиком стройки выступила администрация городского округа. Победителем конкурса на проектирование, строительство и ввод центра культурного развития в эксплуатацию было признано ООО «Гидротехник» из города Сунжа республики Ингушетии. Компания выиграла аукцион за сумму в 180 миллионов 491 тысячу рублей.

В двухэтажном центре разместятся зрительный зал на 206 мест, костюмерная, артистическая, гримерная и репетиционная с передовым оборудованием, студия звукозаписи, конференц-зал, кабинеты для кружков, секций, санитарные комнаты и др. Здание будет адаптировано для доступа маломобильных групп населения.

Фото администрации Волгоградской области